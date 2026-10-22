‘கீதா பரிவார்’ சார்பில் கர்ப்பிணியருக்கு பகவத் கீதையை இலவச வகுப்புகள்
‘கீதா பரிவார்’ சார்பில் கர்ப்பிணியருக்கு பகவத் கீதையை இலவச வகுப்புகள்
UPDATED : அக் 20, 2026 07:05 PM
ADDED : அக் 20, 2026 07:02 PM
சென்னை: ‘கீதா பரிவார்’ அமைப்பு சார்பில், கர்ப்பிணியருக்கு இலவச பகவத் கீதை வகுப்புகள் திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
சுவாமி கோவிந்ததேவ்கிரி மகராஜால், 50 ஆண்டுகளுக்கு முன் ‘லேர்ன் கீதா’ திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. பகவத் கீதையை எளிய முறையில் மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதே, இத்திட்டத்தின் நோக்கம். இதுவரை 182 நாடுகளில், தமிழ் உள்ளிட்ட 15 மொழிகளில், 18 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு பகவத் கீதை பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து கீதா பரிவார் அமைப்பின் தமிழக தலைவர் வைத்தியநாதன் முரளி கூறியதாவது:
இலவச பகவத்கீதை வகுப்பு, ‘ஆன்லைன்’ வாயிலாக, திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை, தினமும் காலை 4:00 மணி முதல் நள்ளிரவு 12:00 மணி வரை, பல்வேறு நேரங்களில் நடத்தப்படுகின்றன. பங்கேற்பாளர்கள் தங்களுக்கு வசதியான நேரத்தை தேர்வு செய்து கொள்ளலாம்.
இதுவரை, தமிழகத்தில் 25,000 பேர்; உலகம் முழுதும் லட்சக்கணக்காணோர் இதன் வழியாக பயனடைந்துள்ளனர். கர்ப்பிணியருக்கு பிரத்யேக வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு வகுப்பும் 40 நிமிடங்கள் மட்டுமே நடைபெறும்.
பயிற்சிக்காக இலவச ஆடியோக்கள் மற்றும் பி.டி.எப்., குறிப்புகள் வழங்கப்படும். பகவத் கீதையை துல்லியமாகவும், எளிய முறையிலும் கற்க விரும்புவோர் www.LearnGeeta.com என்ற இணையதளத்தில் கட்டணமின்றி இலவசமாக பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.