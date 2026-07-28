/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ பஜனை கலைஞர் 'ஜால்ரா ராமமூர்த்தி' காலமானார்
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 10:27 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 10:22 PM
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மடிப்பாக்கம்:காஞ்சி மகா பெரியவரால், 'ஜால்ரா ராமமூர்த்தி' என பெயர் சூட்டப்பட்ட ராமமூர்த்தி, 79, திடீர் உடல்நலக்குறைவால் நேற்று காலமானார்.
மடிப்பாக்கம், வெங்கடேசப் பெருமாள், 2வது தெருவைச் சேர்ந்த இவர், மீனம்பாக்கம் ஜெயின் கல்லுாரியில் பேராசிரியராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர்.
சிறுவயது முதல் நாமசங்கீர்த்தனம், சம்பிரதாய பஜனைகளில் ஈடுபட்டு வந்த இவர், ஜால்ரா வாசிப்பிலும் பஜனைகளை வழிநடத்துவதிலும் சிறந்து விளங்கினார். பல விருதுகளை பெற்ற இவர், நேற்று மாரடைப்பால் உயிரிழந்தார். அவருக்கு மனைவி, மகன், மகள் உள்ளனர். இறுதிச்சடங்கு நாளை நடைபெறுகிறது.