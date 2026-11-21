வேத கலாசாரத்தை மீட்டெடுப்பதே பாரதிய வித்யா பவனின் பணி: துணை தலைவர் கிருஷ்ணராஜ் பேச்சு
வேத கலாசாரத்தை மீட்டெடுப்பதே பாரதிய வித்யா பவனின் பணி: துணை தலைவர் கிருஷ்ணராஜ் பேச்சு
ADDED : நவ 20, 2026 10:18 PM
சென்னை: ‘‘வேத கலாசாரத்தை மீட்டு எடுப்பதே, பாரதிய வித்யபவனின் பணி,’’ என, பாரதிய வித்யா பவனின் உலகளாவிய துணை தலைவர் கிருஷ்ணராஜ் பேசினார்.
மயிலாப்பூர், பாரதிய வித்யா பவன் சார்பில், ஆண்டுதோறும், மார்கழி இசை விழா நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்தாண்டிற்கான விழாவை, பாரதிய வித்யா பவனின் உலகளாவிய துணை தலைவர் கிருஷ்ணராஜ் வானவராயர், குத்து விளக்கேற்றி இன்று (நவ.,20) தொடங்கி வைத்தார்.
தென் மண்டல கலாசார மையத்தின் இயக்குநர் கோபாலகிருஷ்ணன், சென்னை கேந்திரா பவன்ஸ் தலைவர் ரவி, துணை தலைவர் நல்லி குப்புசாமி, ‘கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ்’ உரிமையாளர் முரளி ஆகியோரும், குத்து விளக்கேற்றினர்.
கிருஷ்ணராஜ் வானவராயர் பேசியதாவது:
வேத கலாசாரத்தை மீட்டெடுப்பதே பாரதிய வித்யபவனின் பணி. மிகப்பெரிய நாடான இந்தியாவில், மிகச்சிறிய வர்த்தக அமைப்பான கிழக்கு இந்திய கம்பெனி வியாபாரம் செய்து அடிமைப்படுத்தியது. அதற்கு காரணம், இந்தியர்கள், தங்களின் கலாசார பெருமைகளை மறந்தது தான்.
உலகின் மிகப்பெரிய நாடுகள், தங்களது பெருமைகளாக அவற்றின் கலாசாரத்தை குறிப்பிடுகின்றன. அதை நாம் செய்ய மறந்ததின் விளைவுதான், பிரிட்டிஷாரிடம் அடிமைப்பட்டு கிடந்தோம்.
பாரத கலாசாரம், கலைகளின் அடிப்படையில் அமைந்தது. கலைகள் அனைத்தும், பக்தியின் அடிப்படையில் அமைந்தவை.
நாடு சுதந்திரம் அடைவதற்கு, 10 ஆண்டுகளுக்கு முன், புல்பபதி முன்ஷி, காந்தியின் ஒப்புதலுடன் பாரதிய வித்யபவனை தொடங்கினார். இதில், ஜவஹர்லால் நேரு, சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல், ராஜாஜி, ராஜேந்திர பிரசாத் ஆகியோர் பொறுப்புகள் வகித்தனர்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
‘கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ்’ உரிமையாளர் முரளி பேசுகையில், ‘‘இசை விழாவில் 207 நிகழ்ச்சிகள், 57 நாட்கள், 1,877 கலைஞர்கள் பங்கு பெறுகின்றனர். பாரதிய வித்யாபவன் தென் மண்டல கலாசார மையம், இசை விழாவை சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகிறது,’’ என்றார்.
நவ., 20 முதல் டிச., 12; டிச., 13 முதல் ஜன., 1; ஜன., 2ல் இருந்து 15ம் தேதி என, மூன்று பிரிவுகளாக, இவ்விழா நடத்தப்படுகிறது. அனைத்து நிகழ்ச்சிகளும் கட்டணமின்றி இலவசமாக காணலாம்.