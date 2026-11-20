/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/‘பவன்ஸ் மார்கழி மஹோத்சவ’ விழா தொடக்கம்
ADDED : நவ 20, 2026 09:45 PM
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‘பவன்ஸ் மார்கழி மஹோத்சவம் – 2026’ தொடக்க விழா, மயிலாப்பூர், பாரதிய வித்யாபவனில் இன்று (நவ.,20) நடந்தது.
நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற, பாரதிய வித்யா பவன்- துணைத் தலைவர் டாக்டர் பி.கே.கிருஷ்ணராஜ் வானவராயருக்கு, ‘பவன்ஸ் சென்னை’ கேந்திரா செயலர், ‘கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ்’ முரளி நினைவு பரிசு வழங்கினார், உடன் இடமிருந்து: பவன்ஸ் சென்னை கேந்திரா துணை தலைவர் நல்லி குப்புசாமி, இயக்குநர் ராமஸ்வாமி, தலைவர் ரவி, தென் மண்டல கலாசார மைய இயக்குநர் கோபாலகிருஷ்ணன், பவன்ஸ் சென்னை கேந்திரா துணை இயக்குநர் வெங்கடாசலம்.