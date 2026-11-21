திருமண ஆசை காட்டி பெண்ணிடம் மோசடி: 'பிக்பாஸ்' முத்துக்குமரன் மீது வழக்கு பதிவு
திருமண ஆசை காட்டி பெண்ணிடம் மோசடி: 'பிக்பாஸ்' முத்துக்குமரன் மீது வழக்கு பதிவு
UPDATED : நவ 21, 2026 04:52 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:28 PM
விருகம்பாக்கம்: திருமணம் செய்து கொள்வதாகக் கூறி பழகி, பாலியல் உறவு வைத்து ஏமாற்றியதாக இளம்பெண் அளித்த புகாரில், 'பிக்பாஸ்' பிரபலம் முத்துக்குமரன் மீது, விருகம்பாக்கம் மகளிர் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.
தனியார் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பிரபலமானவர் முத்துக்குமரன். இவர் தன்னை திருமணம் செய்து கொள்வதாகக் கூறி பழகிவிட்டு, திருமணம் செய்ய மறுத்து ஏமாற்றியதாக இளம்பெண் ஒருவர் சமூக வலைதளத்தில் வீடியோ வெளியிட்டு குற்றம் சாட்டினார்.
மேலும், அவர் தற்கொலைக்கு முயன்ற சம்பவமும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதைத்தொடர்ந்து, முத்துக்குமரனும், அந்த இளம்பெண்ணும் சமூக வலைதளங்களில் ஒருவர் மீது ஒருவர் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து, வீடியோ வெளியிட்டனர்.
இந்நிலையில், தன் மீது அவதுாறான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து வீடியோ வெளியிடும் இளம்பெண் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் முத்துக்குமரன் புகார் அளித்தார்.
முத்துக்குமரன் தன்னை திருமணம் செய்து கொள்வதாக நம்ப வைத்து, பாலியல் உறவு வைத்து ஏமாற்றியதாகவும், அவர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், இளம்பெண்ணும் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தார்.
இந்த புகார் விருகம்பாக்கம் மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. போலீசார் முத்துக்குமரன் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.