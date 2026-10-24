கொலை வழக்கில் தலைமறைவான பீஹார் வாலிபர் பஞ்சாபில் கைது
கொலை வழக்கில் தலைமறைவான பீஹார் வாலிபர் பஞ்சாபில் கைது
UPDATED : அக் 23, 2026 09:02 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:58 PM
கொரட்டூர்: கொலை வழக்கில் மூன்று ஆண்டுகளாக தலைமறைவாக இருந்த பீஹார் வாலிபரை, பஞ்சாப் மாநிலத்தில் தனிப்படை போலீசார் கைது செய்து, மீண்டும் சிறையில் அடைத்தனர்.
பீஹார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் முகமது இர்பான், 30. கடந்த 2017ல் கொரட்டூர் பகுதியில் தங்கி கட்டடப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார். அப்போது, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த லட்சுமி என்ற பெண்ணுடன் அவருக்குத் தொடர்பு ஏற்பட்டது.
லட்சுமிக்கு சாமிதாஸ் என்பவருடனும் தொடர்பு இருந்துள்ளது. இதையறிந்த இர்பான், அந்தத் தொடர்பைக் கைவிடுமாறு கூறியுள்ளார். இதுதொடர்பாக ஏற்பட்ட தகராறில், இர்பான் மற்றும் லட்சுமி ஆகியோர் சாமிதாஸைத் தாக்கிக் கொலை செய்தனர். இந்த வழக்கில் இருவரையும் கொரட்டூர் போலீசார் கைது செய்து, புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.
இதையடுத்து, 2018ம் ஆண்டு ஜாமினில் வந்த இர்பான், நீதிமன்ற விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் தலைமறைவானார். கொரட்டூர் போலீசார் தனிப்படை அமைத்து, 2023ல் அவரை கைது செய்து மீண்டும் சிறையில் அடைத்தனர்.
பின், 2024ல் ஜாமினில் வந்த இர்பான், மீண்டும் தலைமறைவானார். இதையடுத்து, கொரட்டூர் இன்ஸ்பெக்டர் ஜார்ஜ் மில்லர் பொன்ராஜ் தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது.
பல மாநிலங்களில் தேடுதல் வேட்டை நடத்திய போலீசார், பஞ்சாப் மாநிலம் ஹமிதியில் பதுங்கியிருந்த இர்பானை கைது செய்தனர். அவரை சென்னை அழைத்து வந்து விசாரணை நடத்திய போலீசார், நேற்று மீண்டும் புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.