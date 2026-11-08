திருவேற்காடில் கட்டட தொழிலாளியை குத்திக் கொன்ற பீஹார் வாலிபர் கைது
திருவேற்காடில் கட்டட தொழிலாளியை குத்திக் கொன்ற பீஹார் வாலிபர் கைது
UPDATED : நவ 07, 2026 02:05 PM
ADDED : நவ 07, 2026 02:02 PM
திருவேற்காடு: திருவேற்காடில் முன்விரோதம் காரணமாக, கட்டட தொழிலாளி கமலகண்ணன், 45, என்பவரை குத்திக்கொன்ற பீஹார் வாலிபர் கைது செய்யப்பட்டார்.
திருவேற்காடு அடுத்த அயனம்பாக்கம், ராஜாங்குப்பத்தைச் சேர்ந்தவர் கமலகண்ணன், 45; கட்டட தொழிலாளி. இவர், கருத்து வேறுபாடு காரணமாக மனைவி மற்றும் இரண்டு மகன்களை பிரிந்து, தாய் நிலா உடன் வசித்து வந்தார்.
இவரது வீட்டிற்கு, திருவேற்காடு பகுதியில் ஹோட்டலில் சமையல் மாஸ்டராக பணிபுரியும் பீஹார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த அரவிந்த் குமார், 22 என்பவர், நேற்று முன்தினம் இரவு வந்துள்ளார். அப்போது, மது போதையில் இருந்த அரவிந்த்குமார், கமலகண்ணனிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
பின், மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் கமலகண்ணனின் வயிற்றில் சரமாரியாக குத்தினார். இதில், குடல் சரிந்து ரத்த வெள்ளத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே, அரவிந்த் குமார் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
தகவலறிந்து வந்த திருவேற்காடு போலீசார், உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், தலைமறைவாக இருந்த அரவிந்த் குமாரை நேற்று கைது செய்தனர்.
விசாரணையில், கமலகண்ணன் மற்றும் அரவிந்த்குமார் நண்பர்களாக பழகி வந்துள்ளனர். இரு தினங்களுக்கு முன் மது அருந்தும் போது ஏற்பட்ட தகராறில், கமல கண்ணன், அரவிந்த்குமாரை தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் ஏற்பட்ட முன்விரோதத்தால், சம்பவத்தன்று மதுபோதையில் இருந்த அரவிந்த் குமார், வீடு புகுந்து கமலகண்ணனை குத்தி கொலை செய்தது தெரிந்தது.
விசாரணைக்குபின் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, போலீசார் அவரை சிறையில் அடைத்தனர்.