/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/அம்பத்துார் – திருமங்கலம் சாலையில் பைக் ரேஸ்
ADDED : நவ 02, 2026 12:49 AM
அ நிறம் | அளவு
அம்பத்துார்: அம்பத்துார் தொழிற்பேட்டையில் இருந்து திருமங்கலம் செல்லும் பிரதான சாலையில், நேற்று மாலை இரண்டு வாலிபர்கள், இருசக்கர வாகனங்களில் பைக் ரேஸில் ஈடுபடும் வீடியோ, சமூக வலைதளங்களில் பரவி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
போக்குவரத்து நெரிசல்களுக்கு இடையே, மற்ற வாகன ஓட்டிகளின் பாதுகாப்பும், தங்களது பாதுகாப்பையும் பொருட்படுத்தாமல் இதுபோன்று பைக் ரேஸில் ஈடுபடுவது விபத்துகளுக்கு வழிவகுக்கும் என பொதுமக்கள் குற்றஞ்சாட்டி உள்ளனர்.
மேலும், இச்செயலில் ஈடுபடுவோரை அடையாளம் கண்டு, அவர்கள் மீது போலீசார் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, சமூக வலைதளங்களில் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.