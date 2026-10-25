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பைக் ரேஸ் அடாவடி கல்லுாரி மாணவர் உட்பட ஐந்து பேருக்கு ‘காப்பு’
பைக் ரேஸ் அடாவடி கல்லுாரி மாணவர் உட்பட ஐந்து பேருக்கு ‘காப்பு’
UPDATED : அக் 24, 2026 05:17 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:14 PM
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வண்ணாரப்பேட்டை: பைக் ரேஸ் அடாவடியில் ஈடுபட்ட 18 வயது கல்லுாரி மாணவர் உட்பட ஐந்து பேரை, போலீசார் கைது செய்தனர். ஐந்து இருசக்கர வாகனங்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
ராயபுரம், எஸ்.என்., சாலை, கல்மண்டபம் சிக்னல் அருகே, வாகன ஓட்டிகளை அச்சுறுத்தும் வகையில், கடந்த 22ம் தேதி இரவு, பைக் ரேஸ் அடாவடியில் சிலர் ஈடுபட்டனர்.
இதுகுறித்து போலீசார் விசாரித்ததில், இந்த அடாவடித்தனத்தில் ஈடுபட்டது கல்லுாரி மாணவரான வெற்றிவேல், 18, நண்பர்களான சஞ்சய்குமார், 23, சந்தோஷ்குமார், 18, ராஜேஷ், 20, கேசவன், 23, என தெரியவந்தது.
ஐந்து பேரையும், நேற்று கைது செய்த வண்ணாரப்பேட்டை போக்குவரத்து புலனாய்வு போலீசார், அவர்களிடமிருந்து நான்கு ‘யமஹா ஆர்15’ மற்றும் ஒரு கே.டி.எம்., டியூக் பைக்குகளை பறிமுதல் செய்தனர்.