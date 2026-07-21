பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் பகுதிக்கு 18 மாதங்களுக்கு பின் வந்த பூநாரைகள்: பறவை ஆர்வலர்கள் மகிழ்ச்சி
பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம் பகுதிக்கு 18 மாதங்களுக்கு பின் வந்த பூநாரைகள்: பறவை ஆர்வலர்கள் மகிழ்ச்சி
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 10:18 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:14 PM
சென்னை: பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில், கடந்தாண்டு ஜனவரில் ஒரே ஒரு பூநாரை வந்த நிலையில், 18 மாதங்களுக்கு பின் பூநாரைகள் கூட்டம் அதிகமாக வரத்துவங்கி உள்ளது, பறவை ஆர்வலர் களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
வேளச்சேரி முதல் பெரும்பாக்கம் வரை பரவியுள்ள பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம், வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. இங்கு, 204 வகை பறவைகள் வந்து செல்கின்றன.
இதில், ஆகஸ்ட் முதல் மே மாதம் வரை வெளிநாட்டு மற்றும் வெளி மாநில பறவைகள், வலசை வந்து செல்கின்றன. அந்த வகையில், பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்துக்கு 'பிளமிங்கோ' எனும் பூநாரைகள் அதிக அளவில் வந்து செல்வது வழக்கம்.
குறிப்பாக, பிப்ரவரி முதல் ஜூலை வரையிலான காலத்தில், 200 முதல் 800 பூநாரைகள் வரை பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் காணப்படும்.
இந்நிலையில், 2025 ஜனவரி மாதம் பள்ளிக்கரணையில் ஒரு பூநாரை மட்டும் காணப்பட்டது. அதன் பின் தற்போது வரை, 18 மாதங்களில் ஒரு பூநாரை கூட வரவில்லை. இது பறவைகள் ஆர்வலர்கள், வனத்துறையினர் மத்தியில் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியது.
இது குறித்து, 'தி நேச்சர் டிரஸ்ட்' அமைப்பின் நிறுவனர் திருநாரணன் கூறியதாவது:
சென்னை புறநகரில் கேளம்பாக்கம் பகுதியில் பூநாரைகள் அதிகமாக காணப்படும் நிலையில், பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் மட்டும் வராதது, பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி உள்ளது. அக்கம்பக்கத்தில் நடக்கும் வளர்ச்சி பணிகள், இதற்கு காரணமாக இருக்குமோ என்று ஆராய்ந்து வருகிறோம்.
இந்நிலையில் தற்போது பறவைகள் கணக்கெடுப்பில் ஈடுபட்டிருந்த போது பூநாரைகளில், 28 இளைய பறவைகள் பள்ளிக்கரணைக்கு வந்துள்ளது தெரியவந்தது. இது குறித்து வனத்துறைக்கும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 18 மாத இடைவெளிக்கு பின் பூநாரைகள் மீண்டும் வரத்தொடங்கியுள்ளது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக அமைந்துள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.