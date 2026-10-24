கிண்டி சிறுவர் பூங்காவில் மான், குரங்கு, ஆந்தை இறப்பு: பறவை காய்ச்சல் காரணமா என விசாரணை
கிண்டி சிறுவர் பூங்காவில் மான், குரங்கு, ஆந்தை இறப்பு: பறவை காய்ச்சல் காரணமா என விசாரணை
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 09:36 PM
சென்னை: கிண்டி சிறுவர் பூங்காவில் ஒரு கடமான், குரங்கு, ஆந்தை என மூன்று உயிரினங்கள் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்தது தொடர்பாக, வனத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர்.
சென்னையில் கிண்டி தேசிய பூங்காவும், அதை ஒட்டி சிறுவர் பூங்காவும் அமைந்துள்ளன. வனத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இப்பகுதிகள் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளாக உள்ளன. தேசிய பூங்காவில் கடமான், புள்ளிமான் உள்ளிட்டவை அதிகளவில் காணப்படுகின்றன.
இதையொட்டிய சிறுவர் பூங்காவில், பறவைகள், மான்கள், ஆமைகள், குரங்குகள் உள்ளிட்ட உயிரினங்கள் பொதுமக்கள் பார்வைக்காக பராமரிக்கப்படுகின்றன.
இங்குள்ள பறவைகள் பகுதியில், சில மாதங்களுக்கு முன் பறவை காய்ச்சல் தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டு, ஏராளமான பறவைகள் இறந்தன. இதையடுத்து, பூங்கா ஒரு வாரம் மூடப்பட்டது. பின், மீண்டும் திறக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து பார்வையாளர்கள் வருகை அதிகரித்துள்ளது.
தற்போது, 400க்கும் மேற்பட்ட உயிரினங்கள் பராமரிக்கப்படுகின்றன. போதிய கால்நடை மருத்துவ வசதி இல்லாததால், உயிரினங்கள் இறப்பது அதிகரித்துள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது. சமீபத்தில், நெருப்புக்கோழி ஒன்றும் இறந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களில் ஒரு கடமான், குரங்கு, கோட்டான் எனப்படும் புள்ளி ஆந்தை ஆகியவை உயிரிழந்து உள்ளன.
உரிய நேரத்தில் மருத்துவக் கண்காணிப்பு இல்லாததே இதற்கு காரணம் என, வன உயிரின ஆர்வலர்கள் குற்றஞ்சாட்டினர்.
வண்டலுார் உயிரியல் பூங்காவில் பறவை காய்ச்சல் பாதிப்பு அதிகரித்துள்ள நிலையில், கிண்டி பூங்காவிலும் உயிரினங்கள் இறந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இதையடுத்து, வண்டலுார் உயிரியல் பூங்கா இயக்குநர் ரிக்கோ சிரியாக் நேற்று கிண்டி சிறுவர் பூங்கா, தேசிய பூங்காவில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். மருத்துவ வசதி குறைபாடு, உயிரினங்களின் இறப்பிற்கான காரணங்கள் குறித்து விசாரித்துள்ளார்.
மேலும், இந்த விவகாரத்தை மத்திய உயிரியல் பூங்காக்கள் ஆணையத்தின் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்ல, வன உயிரின ஆர்வலர்கள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.