சென்னைக்கு வந்த லண்டன் விமானத்தில் பறவை மோதல்: 236 பயணியர் தப்பினர்
சென்னைக்கு வந்த லண்டன் விமானத்தில் பறவை மோதல்: 236 பயணியர் தப்பினர்
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 06:44 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 06:11 PM
சென்னை:லண்டனில் இருந்து, 236 பயணியருடன் சென்னைக்கு வந்து தரையிறங்கிய பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் விமானத்தில் பறவை மோதியது. இதில், விமானத்தில் முன்பகுதி மட்டும் சேதமடைந்தது; 236 பயணியரும் அதிஷ்டவசமாக தப்பினர்.
பிரிட்டன் தலைநகர் லண்டனில் இருந்து, பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் விமானம், நேற்று அதிகாலை, 224 பயணியர், 12 விமான ஊழியர்கள் என, 236 பேருடன், சென்னைக்கு வந்து கொண்டு இருந்தது.
விமானம் அதிகாலை 3:00 மணிக்கு, சென்னை விமான நிலையத்தில் வந்து தரையிறங்க தயாரானது. வேகம் குறைக்கப்பட்டு, 500 அடி உயரத்தில் விமானம் பறந்து கொண்டிருந்தது.
அப்போது, திடீரென விமானத்தின் முன் பகுதியில் பறவை ஒன்று சட்டென மோதி 'இன்ஜின்' பகுதிக்குள் சிக்கியது.
விமானி, சாமர்த்தியமாக விமானத்தை இயக்கி, விமானத்தை பத்திரமாக, 'ஓடுபாதையில்' தரையிறக்கினார். நல் வாய்ப்பாக, 236 பேரும் எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் உயிர் தப்பினர்.
விமானம் தரையிறங்கிய உடன், பொறியாளர்கள் குழுவினரும், பாதுகாப்பு அதிகாரிகளும் ஒடுபாதை பகுதிக்கு விரைந்து, விமானத்தை ஆய்வு செய்தனர்.
பறவை மோதியதால் விமானத்தின் முன் பக்கம் சேதமடைந்து இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. பராமரிப்பு பணிகள் முழுதும் நிறைவடைந்தால்தான் விமானம் மீண்டும் லண்டனுக்கு புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதனால், சென்னையில் இருந்து லண்டனுக்கு, அதிகாலை 5:35 மணிக்கு புறப்பட வேண்டிய, 268 பேரின் பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டது. பயணியர் நகரின் உள்ள பல்வேறு சொகுசு ேஹாட்டல்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பறவை விமானத்தில் மோதிய சம்பவம் குறித்து, மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து இயக்குனரகம் விரிவான விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டுள்ளது.
சில ஆண்டுகளாகவே, சென்னை விமான நிலையத்தில் பறவைகள் விமானத்தில் மோதும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. திரிசூலம், கவுல்பஜார், கொளப்பாக்கம் உள்ளிட்ட பல இடங்களில், மர்ம நபர்கள் அதிகளவிலான குப்பையை கொட்டுவதும் இது போன்ற சம்பவங்களுக்கு வழிவகுக்கும் என விமான போக்குவரத்து வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.