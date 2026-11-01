திருவள்ளுவர் நெற்றி திருநீர் அகற்றம் த.வெ.க., அரசுக்கு பா.ஜ., கண்டனம்
திருவள்ளுவர் நெற்றி திருநீர் அகற்றம் த.வெ.க., அரசுக்கு பா.ஜ., கண்டனம்
UPDATED : அக் 31, 2026 09:11 PM
ADDED : அக் 31, 2026 09:06 PM
சென்னை: த.வெ.க., சார்பில் அமைக்கப்பட்ட மீன் வலை பின்னும் கூடத்தில், நெற்றியில் திருநீருடன் வரையப்பட்டிருந்த திருவள்ளுவர் ஓவியத்தில், திடீரென திருநீர், ருத்ராட்சம் நீக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு, பா.ஜ., கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை நீலாங்கரை கடற்பகுதியில், த.வெ.க., சார்பில், மீனவர்களுக்காக, சிங்காரவேலர் வலை பின்னும் கூடம் அமைக்கப்பட்டது. இதை, நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த், கடந்த 27ம் தேதி திறந்து வைத்தார்.
இந்த மீன் வலை பின்னும் கூடத்தில், திருவள்ளுவர் நெற்றில் திருநீர், கழுத்தில் ருத்ராட்சம் அணிந்தபடியான ஓவியம் வரையப்பட்டிருந்தது.
இதற்கு, பா.ஜ., தேசிய மகளிர் அணி முன்னாள் தலைவி வானதி சீனிவாசன் பாராட்டு தெரிவித்திருந்தார்.
அவரது பதிவில், ‘கடந்த கால தி.மு.க., அரசு, ஹிந்து சமய அடையாளங்களை அழித்தும், சனாதன தர்ம கோட்பாடுகளை இழிவாக பேசியும் வந்த நிலையில், தற்போது, ஹிந்து மத அடையாளங்கள் பழமையான தோற்றங்களுடன், மீண்டும் உயிர் பெற்று வருவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது’ என, தெரிவித்திருந்தார். இதுவிமர்சனங்களையும் ஏற்படுத்தியது.
இந்நிலையில், த.வெ.க., சார்பில் அமைக்கப்பட்ட மீன்பிடி வலை பின்னும் கூடத்தில், திருநீர், ருத்ராட்சத்துடன் வரையப்பட்டிருந்த திருவள்ளுவர் ஓவியம் தற்போது மாற்றப்பட்டுள்ளது.
திருவள்ளுவரின் நெற்றில் இருந்த திருநீர், கழுத்தில் அணிந்திருந்த ருத்ராட்சம் நீக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு, பா.ஜ., கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து, தமிழக பா.ஜ., மாநில செயலர் வினோஜ் பி.செல்வம் வெளியிட்ட அறிக்கை:
அரசியல் அமைப்புகளுக்கு உறுதியான நம்பிக்கையும், துணிச்சலும் மிகவும் அவசியம். திருவள்ளுவர் ஹிந்து துறவி. இதை, தி.மு.க., – த.வெ.க., போன்ற திராவிட இனத்தின் மூளைசலவைகளால் மாற்ற முடியாது.
நீங்கள் விபதியை அழித்தால், திருவள்ளுவரின் மதத்தை மாற்ற முடியுமா. பல்டி அடிக்கும் அரசு என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை த.வெ.க., அரசு நிரூபித்துள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.