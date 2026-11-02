3 சிறப்பு ரயில்களுக்கு முன்பதிவு செய்யலாம்

UPDATED : நவ 02, 2026 05:47 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:44 PM
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையொட்டி, எழும்பூர் – கன்னியாகுமரி உட்பட மூன்று சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளன.
தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட அறிக்கை:
★ எழும்பூரில் இருந்து, வரும் 5ம் தேதி இரவு 11:50 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் மாலை 3:15 மணிக்கு கன்னியாகுமரி செல்லும்
★ கன்னியாகுமரியில் இருந்து வரும் 9ம் தேதி இரவு 11:20 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் மதியம் 12:00 மணிக்கு எழும்பூர் வந்தடையும்
★ தாம்பரத்தில் இருந்து, வரும் 7ம் தேதி அதிகாலை 5:00 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், அதேநாளில் மாலை 4:45 மணிக்கு தென்காசிக்கு செல்லும். செங்கோட்டையில் இருந்து வரும் 9ம் தேதி மாலை 3:00 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில், மறுநாள் அதிகாலை 3:20 மணிக்கு தாம்பரம் செல்லும். மேற்கண்ட சிறப்பு ரயில்களுக்கு, இன்று காலை 8:00 மணிக்கு முன்பதிவு தொடங்கும்
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.