குட்கா விற்ற பெட்டி கடைக்காரர் கைது போலீசார் ‘மப்டி’யில் சென்று மடக்கினர்
குட்கா விற்ற பெட்டி கடைக்காரர் கைது போலீசார் ‘மப்டி’யில் சென்று மடக்கினர்
UPDATED : நவ 20, 2026 08:42 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:42 PM
மணலிபுதுநகர்: குட்கா விற்ற பெட்டிக்கடைக்காரர் மனோகரன், 50, என்பவரை, மாறுவேடத்தில் சென்ற போலீசார், ‘ஹான்ஸ்’ வாங்குவது போல் நடித்து கையும் களவுமாக பிடித்தனர். அவரிடமிருந்து 30 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஹான்ஸ், கூலிப் உள்ளிட்ட 17 கிலோ குட்கா பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
விச்சூர், அம்மன் கோவில் தெருவில் உள்ள பெட்டிக்கடையில் ஹான்ஸ் உள்ளிட்ட குட்கா பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக மணலிபுதுநகர் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, உதவி ஆய்வாளர் நாகராஜ் தலைமையிலான போலீசார் நேற்று காலை அப்பகுதியில் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, மாறுவேடத்தில் சென்ற போலீஸ்காரர் ஒருவர், கடைக்காரரிடம் ஹான்ஸ் கேட்டுள்ளார். அவரும் 50 ரூபாய் பெற்றுக்கொண்டு ஹான்ஸ் பாக்கெட்டை வழங்கியுள்ளார். உடனே போலீசார் அவரை பிடித்து, கடையில் சோதனை நடத்தினர்.
இதில், 30 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள 17 கிலோ எடையிலான ஹான்ஸ், கூலிப் உள்ளிட்ட குட்கா பொருட்கள் இருந்தது தெரியவந்தது. அவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீசார், பெட்டிக்கடைக்காரர் மனோகரன், 50, என்பவரை கைது செய்தனர்.
விசாரணையில், ஆந்திராவில் இருந்து குட்கா பொருட்களை மொத்தமாக வாங்கி வந்து, பதுக்கி வைத்து சட்டவிரோதமாக அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்து வந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட மனோகரன் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.