/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/விடுதியிலிருந்து தப்பிய சிறுவன் சிவகங்கை போலீசில் சிக்கினான்
விடுதியிலிருந்து தப்பிய சிறுவன் சிவகங்கை போலீசில் சிக்கினான்
விடுதியிலிருந்து தப்பிய சிறுவன் சிவகங்கை போலீசில் சிக்கினான்
UPDATED : அக் 23, 2026 07:17 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:14 PM
அ நிறம் | அளவு
சென்னை: விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த, 13 வயது சிறுவன், சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள ராமகிருஷ்ண மடத்தின் விடுதியில் தங்கி, அங்கேயே எட்டாம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.
கடந்த தேர்வில், மதிப்பெண் குறைவாக பெற்றதால், பள்ளி நிர்வாகம் கண்டித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால், கடந்த 21ல் விடுதியின் சுற்றுச்சுவரை ஏறி குதித்து, சிறுவன் தப்பியுள்ளான்.
மடம் சார்பில், மயிலாப்பூர் போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், சிவகங்கை ரயில் நிலையத்தில், தனியாக திரிந்த சிறுவனை, ரயில்வே போலீசார் பிடித்து விசாரித்தனர். இதில், மடத்தில் இருந்து, சிறுவன் தப்பி வந்தது தெரிந்தது.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த மயிலாப்பூர் போலீசார், சிவகங்கை சென்று சிறுவனை, நேற்று அழைத்து வந்தனர்.