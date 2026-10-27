/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/பள்ளிவாசல் பெயர் பலகை உடைப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 12:26 AM
ADDED : அக் 27, 2026 12:26 AM
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கோயம்பேடு: அரும்பாக்கம், ஜெய் நகர் முதல் பிரதான சாலையில் சுன்னத் ஜமாத் பள்ளிவாசல் மற்றும் அல் நுாருல் மதரசா அமைந்துள்ளது.
இதன் பெயர் பலகையை, அரும்பாக்கம், அண்ணா அவென்யூவைச் சேர்ந்த சித்தார்த், 50, என்பவர் மரக்கொம்பால் உடைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுதொடர்பாக, ஜெய் நகர் முதல் பிரதான சாலையைச் சேர்ந்த சுலைமான், 59, என்பவர், கோயம்பேடு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
போலீசாரின் விசாரணையில், சித்தார்த் என்பவர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு, 25 ஆண்டுகளாக சிகிச்சை பெற்று வருவது தெரியவந்தது. போலீசார் தொடர்ந்து விசாரிக்கின்றனர்.