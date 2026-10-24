விமான நிலையத்தில் மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு முகாம்
விமான நிலையத்தில் மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு முகாம்
UPDATED : அக் 23, 2026 08:32 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:26 PM
சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில், பெண் பயணியருக்கான மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை விமான நிலையத்தில், ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் மாதத்தில், பெண்களுக்கான மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு திட்ட நிகழ்வுகள் நடத்தப்படுவது வழக்கம்.
நடப்பாண்டு, ‘பிங்டோபர்’ என்ற பெயரில் விமான நிலையத்தின் ஒவ்வொரு முனையத்திலும் புற்றுநோய் குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு பெண் பயணியர் பயன்பெறும் வகையில், விமான நிலைய முனையங்களில், பிரத்யேக பரிசோதனை முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டு, இலவசமாக பரிசோதனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இதன் மூலம், விமானப் பயணியர் மற்றும் விமான நிலைய பெண் ஊழியர்கள் மார்பக புற்றுநோய் குறித்த விழிப்புணர்வு பெறுவதுடன், ஆரம்ப நிலையிலேயே நோயைக் கண்டறிவதற்கான பரிசோதனைகளையும் இலவசமாக பெற முடிகிறது.