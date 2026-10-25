குடும்ப தகராறால் விபரீத முடிவு விடுதியில் சகோதரர்கள் தற்கொலை
குடும்ப தகராறால் விபரீத முடிவு விடுதியில் சகோதரர்கள் தற்கொலை
UPDATED : அக் 03, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 02, 2026 05:44 PM
பெரியமேடு: குடும்ப தகராறு மற்றும் தாயின் உயிரிழப்பால் மனமுடைந்த சகோதரர்கள், விடுதி அறையில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்தது சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விருதுநகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கார்த்திக் ராஜா, 28, வினோத், 21; சகோதரர்கள். இருவரும் கடந்த 29ம் தேதி தேர்வு எழுதுவதற்காக, சென்னை பெரியமேடு ரெங்கயா தெருவில் உள்ள தங்கும் விடுதியில் அறை எடுத்துள்ளனர்.
நேற்று முன்தினம் இரவு அவர்கள் தங்கியிருந்த அறையில் இருந்து கடும் துர்நாற்றம் வீசியுள்ளது. சந்தேகமடைந்த விடுதி ஊழியர்கள், பெரியமேடு காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
போலீசார் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, சகோதரர்கள் இருவரும் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்தது தெரியவந்தது. அழுகிய நிலையில் இருந்த அவர்களின் உடல்களை மீட்ட போலீசார், பிரேத பரிசோதனைக்காக ராஜிவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர்.
இது குறித்து, பெரியமேடு போலீசார் விசாரித்தனர். இதில், சில நாட்களுக்கு முன் பெற்றோருக்கு இடையே குடும்ப தகராறு ஏற்பட்டதாகவும், அதனால் மனமுடைந்த சகோதரர்கள் மற்றும் அவர்களின் தாய் விஷம் குடித்து தற்கொலைக்கு முயன்றதாகவும் தெரியவந்தது. இதில் இருவரும் உயிர் தப்பிய நிலையில், தாய் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார்.
தாயின் பிரிவால் துயரத்தில் இருந்த சகோதரர்கள், தற்கொலை செய்யும் நோக்கில் சென்னை வந்து விடுதியில் அறை எடுத்து விபரீத முடிவை எடுத்ததாக போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். எனினும், தற்கொலைக்கு வேறு ஏதேனும் காரணம் உள்ளதா என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.