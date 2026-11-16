விமானத்தில் வருகிறது நெம்மேலி ஆலைக்கான ‘பில்டர்’: முழு குடிநீர் உற்பத்தி நம்பிக்கையில் அதிகாரிகள்
விமானத்தில் வருகிறது நெம்மேலி ஆலைக்கான ‘பில்டர்’: முழு குடிநீர் உற்பத்தி நம்பிக்கையில் அதிகாரிகள்
UPDATED : நவ 15, 2026 06:33 PM
ADDED : நவ 15, 2026 06:30 PM
சென்னை: நெம்மேலி கடல்நீரை குடிநீராக்கும், 26 கோடி லிட்டர் குடிநீர் திறன்கொண்ட இரண்டு ஆலைகளுக்கு தேவையான பில்டர்கள், 22ம் தேதிக்குள் விமானத்தில் வர உள்ளதால், முழு குடிநீர் உற்பத்தி செய்ய முடியும் என, அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
சென்னை, தாம்பரம் மாநகராட்சி பகுதிகளுக்கு குடிநீர் வழங்கும், கடல்நீரை குடிநீராக்கும் நெம்மேலியில், 15 கோடி லி., மற்றும் 11 கோடி லி., குடிநீர் உற்பத்தி திறன் கொண்ட இரண்டு சுத்திகரிப்பு ஆலைகள் உள்ளன.
இதில், 15 கோடி லிட்டர் ஆலையை, ‘கோப்ரா டெக்யன்’ நிறுவனம் மற்றும் 11 கோடி லிட்டர் ஆலையை, வபாக் வீடெக் நிறுவனம் பராமரித்து, குடிநீர் உற்பத்தி செய்கிறது. இரண்டு ஆலைகளிலும், சுத்திகரிப்பு பில்டர்கள் அவ்வப்போது மாற்ற வேண்டும். இதற்கு தேவையான பில்டர்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்து கப்பலில் இறக்குமதி செய்யப்பட்டன.
இந்த நிலையில், மேற்காசியாவில், ஈரான் – அமெரிக்கா போர் காரணமாக, பில்டர்கள் கப்பல்களில் முடங்கின.
இதன் காரணமாக, 26 கோடி லிட்டர் குடிநீர் உற்பத்தியில், ஆக., மாதம் 7 முதல் 10 கோடி லிட்டர் குடிநீர் உற்பத்தி மட்டுமே செய்ய முடிந்தது. போர் பதற்றம் குறைந்து, அவ்வப்போது பில்டர்கள் வந்ததையடுத்து, 11 கோடி திறன் கொண்ட சுத்திகரிப்பு ஆலையில் 9 கோடி லிட்டரும்; 15 கோடி திறன் கொண்ட ஆலையில் 6 கோடி லிட்டரும் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
இந்நிலையில், ஜெர்மனி, ஸ்பெயின், அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து, தேவையான பில்டர்கள் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன. அவை, வரும் 22ம் தேதிக்குள் விமானத்தில் சென்னை வருகிறது. இதையடுத்து, 26 கோடி லிட்டர் முழு குடிநீர் உற்பத்தியையும் பெற முடியும். இதன்வாயிலாக, தடையில்லாத குடிநீர் வினியோகம் செய்ய முடியும் என, குடிநீர் வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.