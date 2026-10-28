அடுத்தடுத்து 11 கார்களில் மோதி அந்தரத்தில் நின்ற பஸ்: பிராட்வே 2 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு
அடுத்தடுத்து 11 கார்களில் மோதி அந்தரத்தில் நின்ற பஸ்: பிராட்வே 2 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 09:47 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:41 PM
UPDATED : அக் 27, 2026 09:47 PM ADDED : அக் 27, 2026 08:41 PM
சென்னை: பிராட்வேயில் அதிவேகமாக வந்த பேருந்து, சாலையோரம் நிறுத்தப்பட்டிருந்த 11 கார்களில், அடுத்தடுத்து மோதி சாலை மையத்தடுப்பில் ஏறி அந்தரத்தில் நின்றது; நல்வாய்ப்பாக உயிரிழப்பு ஏதும் ஏற்படவில்லை. இந்த விபத்தால், இரண்டு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
கிருஷ்ணகிரியைச் சேர்ந்தவர் ராமமூர்த்தி, 48. இவர், அடையாறு பேருந்து பணிமனையில் ஓட்டுநராகப் பணியாற்றுகிறார்.
நேற்று, தீவுத்திடலில் இருந்து திருவிடந்தை நோக்கி செல்லும், தடம் எண்: '109 ஏʼ என்ற பேருந்தில் பணியில் இருந்தார். திருவிடந்தையில் இருந்து மதியம் 12:30 மணிக்கு, பிராட்வே நோக்கி பேருந்தை வேகமாக ஓட்டி வந்தார்.
பிராட்வே, என்.எஸ்.சி., போஸ் சாலையில் வந்து, அதேவேகத்தில் பேருந்தை திருப்பி உள்ளார்.
அப்போது, ஓட்டுநர் ராமமூர்த்தியின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து, அச்சாலையில் அடுத்தடுத்து நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த 11 கார்கள் மீது மோதியது. தொடர்ந்து, சாலை தடுப்புச் சுவர் மீது ஏறி நின்றது.
விபத்தில் சிக்கி 11 கார்களும் வழக்கறிஞர்களுடையது. இதில், ஆறு கார்கள் கடுமையாக சேதமடைந்தன. . சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார், அச்சாலையில் போக்குவரத்து துண்டித்தனர்.
இதனால் சென்ட்ரல், பாரிமுனை பகுதிகளில் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேல், போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது.
விபத்தில் சிக்கி சேதமடைந்த பேருந்து உள்ளிட்ட வாகனங்களை அப்புறப்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து, பிற்பகல் 2:45 மணிக்கு மேல் போக்குவரத்து சீரானது.
விபத்து நேரத்தில், பேருந்தில் பயணியர் இல்லாததாலும், அவ்வழியாக மக்கள் நடமாட்டம் இல்லாததாலும், நல்வாய்ப்பாக உயிரிழப்பு அசம்பாவிதங்கள் ஏதும் ஏற்படவில்லை.
விபத்து குறித்து பூக்கடை போக்குவரத்து புலனாய்வு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
அனுமதி மீறி வாகன நிறுத்தம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் சுற்றி பாரிமுனை, என்.எஸ்.சி., போஸ் சாலை, ராஜாஜி சாலை, எஸ்பிளனேடு சாலை, வடக்கு கோட்டை ஆகிய சாலைகள் அமைந்துள்ளன.
இங்குள்ள சாலைகளில், நீதிமன்றம் உத்தரவின்படி ஒரு அடுக்கு மட்டுமே வாகனங்களை நிறுத்த அனுமதித்துள்ளது. ஆனால், நான்கு, ஐந்து அடுக்குகளில் வாகனங்களை நிறுத்துவதால், சாலைகள் குறுகி காணப்படுகிறது.
இதனால் வாகனங்கள், அவ்வழியாக திரும்பும்போது சிரமம் ஏற்படுகிறது. அதுமட்டுமல்லாமல், அப்பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதாக வாகன ஓட்டிகள் தெரிவித்தனர்.