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கோவில் பராமரிப்பு தகராறில் தொழிலதிபருக்கு கத்திக்குத்து

கோவில் பராமரிப்பு தகராறில் தொழிலதிபருக்கு கத்திக்குத்து

ADDED : ஆக 13, 2026 09:33 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 09:33 PM

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ராமாபுரம்: பராமரிப்பு பணிக்காக கோவில் பூட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தது தொடர்பாக ஏற்பட்ட தகராறில், ரியல் எஸ்டேட் தொழிலதிபரை, கத்தியால் குத்தி கொலை செய்ய முயன்ற நபரை, போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.

கொளப்பாக்கம், நாராயணா தெருவில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசிப்பவர் ஆறுமுகம், 46; ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்து வருகிறார். அப்பகுதியில் உள்ள விநாயகர் கோவிலையும் நிர்வகிக்கிறார்.

அப்பகுதி நடராஜன் சாலை – காத்தாயி அம்மன் கோவில் தெரு சந்திப்பில், இம்மாதம் 11ம் தேதி இரவு நண்பர்களுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தார்.

அப்போது அங்கு வந்த பார்த்திபன், 27, என்பவர், ‘விநாயகர் கோவிலை எதற்காக பூட்டி வைத்துள்ளீர்கள்’ என கேட்டார். பராமரிப்பு பணிகள் நடக்க வேண்டியிருப்பதால் பூட்டி வைத்திருப்பதாக ஆறுமுகம் தெரிவித்தார். இதனால், இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

அப்போது பார்த்திபன் தகாத வார்த்தைகளால் பேசி தகராறு செய்ததுடன், ஆறுமுகத்தை கத்தியால் குத்தி அங்கிருந்து தப்பினார். காயமடைந்த ஆறுமுகம், அப்பகுதி தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.

இதுகுறித்து விசாரித்த ராமாபுரம் போலீசார், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதுார் அருகே நல்லுாரைச் சேர்ந்த பார்த்திபன், 27, என்பவரை நேற்று கைது செய்தனர். அவரிடமிருந்து கத்தி பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. பார்த்திபன் மீது, ஏற்கனவே ஒரு குற்ற வழக்கு உள்ளது.

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