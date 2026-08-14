தொழிலதிபருக்கு ஜாமின் தண்டனை நிறுத்தி வைப்பு

ADDED : ஆக 14, 2026 09:22 PM
சென்னை, ஆக. 15–
மதுபோதையில் சொகுசு காரை ஓட்டியதில் விபத்து ஏற்பட்டு, 13 வயது சிறுவன் இறந்த வழக்கில், தொழிலதிபருக்கான ஐந்து ஆண்டு சிறை தண்டனையை, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் நிறுத்திவைத்துள்ளது.
சென்னை எழும்பூர் பாந்தியன் சாலை அருகே நடைபாதையில் துாங்கி கொண்டிருந்த நபர்கள் மீது, 2013ம் ஆண்டில் சொகுசு கார் மோதியது. இதில், 13 வயதான சிறுவன் முனிராஜ், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பான வழக்கு, சென்னை ஏழாவது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில், 13 ஆண்டுகளாக நடந்து வந்தது.
குற்றம் சாட்டப்பட்ட, ‘எம்பி’ குழும தலைவரான எம்.என்.புருஷோத்தமனின் மகன் ஷாஜிக்கு, ஐந்து ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை விதித்து, ஜூலை 30ம் தேதி தீர்ப்பளித்தது.
இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்தும், தண்டனையை நிறுத்தி வைக்கக் கோரியும், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், ஷாஜி புருஷோத்தமன் மேல்முறையீடு செய்தார்.
இந்த மனு, நீதிபதி எம்.நிர்மல்குமார் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. இரு தரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதி எம்.நிர்மல்குமார், மேல்முறையீட்டு வழக்கு முடியும் வரை, ஷாஜி புருஷோத்தமனுக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனையை நிறுத்தி வைத்து உத்தரவிட்டார்.
மேலும், மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை விசாரணை நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என, நிபந்தனை ஜாமின் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.
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