வியாபாரியின் வாயில் வெட்டு; ' போதை ' நண்பர் தோழி கைது
வியாபாரியின் வாயில் வெட்டு; ' போதை ' நண்பர் தோழி கைது
ADDED : ஜூலை 21, 2026 01:15 AM
கோயம்பேடு: கோயம்பேடு, பஜனை கோவில் தெருவைச் சேர்ந்த செங்கோட்டையன், 27, கோயம்பேடு சந்தையில் நடைபாதையில் பழம் விற்று வருகிறார்.
இவரும், நண்பர் குபேந்திரனும், 40, கடந்த 18ல் சந்தை வளாத்தில் மது அருந்தினர். அப்போது குபேந்திரனின் மொபைல் போன் திருடுபோனது. போனை செங்கோட்டையன் எடுத்திருக்கலாம் என, குபேந்திரன் சந்தேகித்தார்.
இந்நிலையில், குபேந்திரனும், அவரது தோழி பிரியாவும், 46, சந்தை வளாகத்தில் செங்கோட்டையனை சந்தித்து, மொபைல் போன் குறித்து கேட்டுள்ளனர். இதனால் அவர்களுக்கு இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அப்போது பிரியா, இரு கைகளையும் பின் புறமாக பிடித்துக்கொள்ள செங்கோட்டையனின் வாயை, குபேந்திரன் கத்தியால் கிழித்துள்ளார்.
கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் செங்கோட்டையன் சேர்க்கப்பட்ட நிலையில், குபேந்திரன் மற்றும் பிரியாவை, கோயம்பேடு போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.