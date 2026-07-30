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'பத்ம விருது' விண்ணப்பிக்க அழைப்பு

'பத்ம விருது' விண்ணப்பிக்க அழைப்பு

UPDATED : ஜூலை 28, 2026 09:17 PM

ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:23 PM

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UPDATED : ஜூலை 28, 2026 09:17 PM ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:23 PM

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சென்னை:தமிழகத்தில் விளையாட்டுத் துறையில் சிறந்து விளங்குவோருக்கு ஆண்டுதோறும் குடியரசு தினத்தன்று 'பத்ம' விருது வழங்கப்படுகிறது. அந்தவகையில் 2027-ம் ஆண்டுக்கான விருதுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. விண்ணப்பதாரர்கள் வாழ்நாள் சாதனை படைத்தவராகவும், தேசிய அல்லது மாநில அளவிலான விருது பெற்றவராகவும் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வின்போது பெண்கள், நலிவடைந்தோர், பட்டியலினத்தவர், சீரமைப்பினர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.

விண்ணப்பப் படிவத்தை https://awards.gov.in, http://padmaawards.gov.in என்ற இணையதளங்களில் பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பத்தை வரும் 31-ம் தேதிக்குள், சென்னை நேரு பூங்காவில் உள்ள மாவட்ட விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலன் அலுவலரிடம் நேரிலோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ சமர்ப்பிக்கலாம்.

மேலும் விபரங்களுக்கு, 74017 03480 என்ற மொபைல் எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என, சென்னை கலெக்டர் மாலதி ஹெலன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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