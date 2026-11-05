மீஞ்சூரில் குடிநீர் ஆலை: நிறுவனங்களுக்கு அழைப்பு

UPDATED : நவ 04, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:01 PM
சென்னை: திருவள்ளூர் மாவட்டம், மீஞ்சூரில் தொடங்கவுள்ள 40 கோடி லிட்டர் உற்பத்தி திறன் உடைய குடிநீர் ஆலை திட்டத்திற்கு, விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க, பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
வடசென்னை மீஞ்சூரில், 4,800 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், 40 கோடி லிட்டர் உற்பத்தி திறன் உடைய கடல்நீரை குடிநீராக்கும் ஆலை தொடங்கப்படும் என, தமிழக முதல்வர் விஜய் அறிவித்தார்.
இதற்காக, சாத்தியக்கூறு மற்றும் அறிக்கை, ஒப்பந்த ஆவணம் தயாரிப்பு, திட்ட மதிப்பீடு உள்ளிட்ட பணிகள் நடைபெற உள்ளன.
இந்த, விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க, பன்னாட்டு ஒப்பந்த நிறுவனங்களுக்கு, குடிநீர் வாரியம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
மின்னணு முறையில் வைப்புத்தொகை மற்றும் ஒப்பந்தத்தை, டிச., 22ம் தேதிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அன்றைய தினம் ஒப்பந்தம் திறக்கப்படும். விபரங்களை secandm@gmail.com எந்த மின்னஞ்சலில் கேட்கலாம் என, வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.