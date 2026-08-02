புற்றுநோயில் குணமடைவோர் அமெரிக்கர்களை விட குறைவு: புற்றுநோய் மருத்துவமனை தலைவர் ராஜா தகவல்
புற்றுநோயில் குணமடைவோர் அமெரிக்கர்களை விட குறைவு: புற்றுநோய் மருத்துவமனை தலைவர் ராஜா தகவல்
UPDATED : ஆக 01, 2026 09:42 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 09:41 PM
சென்னை: ''அமெரிக்கர்களைவிட, புற்றுநோயில் இருந்து குணமடையும் இந்தியர்கள் எண்ணிக்கை குறைவாக உள்ளது,'' என, அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனை தலைவர் ராஜா தெரிவித்தார்.
சென்னை, அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனையில், புற்றுநோயில் இருந்து மீண்டு வந்தோர் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி, நேற்று நடந்தது.
இதில், மருத்துவமனையின் தலைவர் ராஜா பேசியதாவது:
புற்றுநோயை பயத்துடன் பார்க்கக்கூடாது. நோய் குறித்த எதிர்மறையான பார்வையை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும். அதிக பேருக்கு தலைமுடிகள் குறைந்து விடும், உருவம் சிதைந்து விடும், தன்னம்பிக்கை குறைதல் போன்ற பயம் ஏற்படுகிறது. இவற்றால், புற்றுநோய் சோதனைக்கு தயக்கம் காட்டுகின்றனர்.
அமெரிக்காவில், 75 சதவீதம் பேருக்கு புற்றுநோய் குணப்படுத்தப்படுகிறது. அதை ஒப்பிடும்போது இந்தியாவில் குறைந்த அளவில் இருக்கிறது. இதற்கு முக்கிய காரணம், இந்தியாவில் புற்றுநோய் குறித்த பயம் அதிகளவில் மக்களிடம் உள்ளது.
இதனால், ஆரம்ப நிலையில், பரிசோதனைக்கு வருவதை தவிர்க்கின்றனர். மூன்று, நான்காம் நிலையில் வருவதால், சிகிச்சை அளிப்பதும், குணப்படுத்துவதும் சிரமமாக உள்ளது. அறிகுறிகள் தென்படும்போதே வந்தால், புற்றுநோயில் இருந்து மீள முடியும்.
குறிப்பாக, வாயில் புண் ஏற்பட்டு நீண்ட நாட்கள் குணமடையவில்லை என்றால், புற்றுநோய் குறித்த சோதனை செய்து கொள்வது அவசியம்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.