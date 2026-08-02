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/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ புற்றுநோயில் குணமடைவோர் அமெரிக்கர்களை விட குறைவு: புற்றுநோய் மருத்துவமனை தலைவர் ராஜா தகவல்

புற்றுநோயில் குணமடைவோர் அமெரிக்கர்களை விட குறைவு: புற்றுநோய் மருத்துவமனை தலைவர் ராஜா தகவல்

புற்றுநோயில் குணமடைவோர் அமெரிக்கர்களை விட குறைவு: புற்றுநோய் மருத்துவமனை தலைவர் ராஜா தகவல்

UPDATED : ஆக 01, 2026 09:42 PM

ADDED : ஆக 01, 2026 09:41 PM

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UPDATED : ஆக 01, 2026 09:42 PM ADDED : ஆக 01, 2026 09:41 PM

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சென்னை: ''அமெரிக்கர்களைவிட, புற்றுநோயில் இருந்து குணமடையும் இந்தியர்கள் எண்ணிக்கை குறைவாக உள்ளது,'' என, அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனை தலைவர் ராஜா தெரிவித்தார்.

சென்னை, அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனையில், புற்றுநோயில் இருந்து மீண்டு வந்தோர் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி, நேற்று நடந்தது.

இதில், மருத்துவமனையின் தலைவர் ராஜா பேசியதாவது:

புற்றுநோயை பயத்துடன் பார்க்கக்கூடாது. நோய் குறித்த எதிர்மறையான பார்வையை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும். அதிக பேருக்கு தலைமுடிகள் குறைந்து விடும், உருவம் சிதைந்து விடும், தன்னம்பிக்கை குறைதல் போன்ற பயம் ஏற்படுகிறது. இவற்றால், புற்றுநோய் சோதனைக்கு தயக்கம் காட்டுகின்றனர்.

அமெரிக்காவில், 75 சதவீதம் பேருக்கு புற்றுநோய் குணப்படுத்தப்படுகிறது. அதை ஒப்பிடும்போது இந்தியாவில் குறைந்த அளவில் இருக்கிறது. இதற்கு முக்கிய காரணம், இந்தியாவில் புற்றுநோய் குறித்த பயம் அதிகளவில் மக்களிடம் உள்ளது.

இதனால், ஆரம்ப நிலையில், பரிசோதனைக்கு வருவதை தவிர்க்கின்றனர். மூன்று, நான்காம் நிலையில் வருவதால், சிகிச்சை அளிப்பதும், குணப்படுத்துவதும் சிரமமாக உள்ளது. அறிகுறிகள் தென்படும்போதே வந்தால், புற்றுநோயில் இருந்து மீள முடியும்.

குறிப்பாக, வாயில் புண் ஏற்பட்டு நீண்ட நாட்கள் குணமடையவில்லை என்றால், புற்றுநோய் குறித்த சோதனை செய்து கொள்வது அவசியம்.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

புற்றுநோய் மறுவாழ்வு மாநாடு அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனையில், டாக்டர் சாந்தா நுாற்றாண்டு பிறந்தநாள் மற்றும் தலை, கழுத்து புற்றுநோய் மறுவாழ்வு குறித்த அறிவியல் மாநாடு, சமீபத்தில் நடந்தது. இதில், மருத்துவமனையின் துணை மருத்துவ இயக்குநர் அரவிந்த் கிருஷ்ணமூர்த்தி கூறியதாவது: இந்தியாவை பொறுத்தவரை, புகையிலை, மது பழக்கத்தால், ஆண்களுக்கு ஏற்படும் புற்றுநோய்கள் பாதிப்பில் 30 சதவீதம், தலை மற்றும் கழுத்து பகுதியில் வருகிறது. அதேபோல், பெண்களுக்கு ஏற்படும் அதிகளவிலான மூன்று வகை புற்றுநோய்களில் ஒன்றாகவும் உள்ளது. இந்த மாநாட்டில், 200க்கும் மேற்பட்ட பல்துறை நிபுணர்கள் பங்கேற்றனர். இதன் வாயிலாக, புற்றுநோய் சிகிச்சை மற்றும் புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கு பிந்தைய மறுவாழ்வு என, நோயாளிகளுக்கு உதவும் வகையிலான வழிகாட்டுதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அவர் கூறினார். நிகழ்ச்சியில், மருத்துவமனையின் துணைத் தலைவர் ஹேமந்த் ராஜ், இணை இயக்குனர் சுவாமிநாதன், டாக்டர்கள் விஜய், சதீஷ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.



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