திருமுல்லைவாயிலில் கஞ்சா வியாபாரி வெட்டிக்கொலை

UPDATED : அக் 28, 2026 12:24 AM
ADDED : அக் 28, 2026 12:24 AM
ஆவடி: திருமுல்லைவாயிலில் 23 வயதான கஞ்சா வியாபாரி நேற்று இரவு வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
திருமுல்லைவாயில் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கோகுல்; சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி. இவர் கஞ்சா வியாபாரம் செய்து வந்தார். நேற்று இரவு நாகம்மை நகர் பகுதியில், மர்ம நபர்களால் அரிவாளால் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டார்.
தகவலறிந்த திருமுல்லைவாயில் போலீசார், கோகுலின் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
கொலை தொடர்பாக ராஜேஷ் என்பவர் திருமுல்லைவாயில் காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்துள்ளார். போலீசார் அவரை கைது செய்து விசாரித்தனர். விசாரணையில், நாகம்மை நகர் பகுதியில் இருவரும் மது அருந்தும் போது ஏற்பட்ட தகராறில் கோகுல் கொலை செய்ததாக தெரிவித்துள்ளார். கஞ்சா விற்பனை தொழில் போட்டியால் கொலை செய்யப்பட்டாரா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என, போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.