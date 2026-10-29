/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/கஞ்சா விற்பனை கேரள நபர் கைது
ADDED : அக் 28, 2026 09:27 PM
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கொரட்டூர்: கொரட்டூர் பேருந்து நிலையத்தில், அம்பத்துார் மதுவிலக்கு இன்ஸ்பெக்டர் ஜெகன்நாதன் தலைமையிலான போலீசார், நேற்று கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் சுற்றித்திரிந்த நபரை பிடித்து, அவரது பையை சோதனை செய்தபோது, அதில் கஞ்சா இருப்பது தெரிந்தது.
விசாரணையில், கேரளா மாநிலம் கொல்லம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சஜிகுமார், 42, என தெரிந்தது. அவரிடமிருந்து, 80,000 ரூபாய் மதிப்புடைய கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து, நேற்று சிறையில் அடைத்தனர்.