/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/கிழக்கு தாம்பரத்தில் தீப்பிடித்து எரிந்த கார்
ADDED : நவ 11, 2026 12:02 AM
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சேலையூர்: கிழக்கு தாம்பரம் பகுதியில், சாலையில் தீப்பிடித்து எரிந்த காரால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
கிழக்கு தாம்பரம், இளங்கோவன் தெருவில், ‘இண்டிகா’ கார் ஒன்று, பல நாட்களாக ஒரே இடத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது.
நேற்று அந்த காரை இயக்கியபோது, பேட்டரி பழுதாகி இருந்ததால், கார் இயங்க முடியாத நிலைமை ஏற்பட்டது. பின், புதிய பேட்டரியை வாங்கி காரில் பொருத்தி, காரை இயக்கி அரை கிலோ மீட்டர் துாரம் ஓட்டிச் சென்றனர்.
பின், அந்த காரை நிறுத்தியபோது, அடுத்த சில வினாடிகளிலே காரில் இருந்து புகை வெளியேறி, தீ மளமளவென பரவி கொழுந்துவிட்டு எரிந்தது. தீயை அணைப்பதற்குள் கார் நாசமானது. இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.