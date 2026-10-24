சென்னையில் கார் ரேஸ்? போலீசார் மறுப்பு

UPDATED : அக் 11, 2026 08:21 PM
ADDED : அக் 11, 2026 08:17 PM
சென்னை: சென்னையில், கார் ரேஸ் நடந்ததாக சமூக வலைதளங்களில் ‘வீடியோ’ வெளியான நிலையில், அது கடந்தாண்டு எடுக்கப்பட்ட பழைய வீடியோ என, போலீசார் மறுத்துள்ளனர்.
சென்னையில், சில தினங்களுக்கு முன் 50க்கும் மேற்பட்ட வாலிபர்கள், பைக் ரேஸில் ஈடுபட்டனர். அந்நேரம் கோட்டூர்புரம் காவல் நிலைய எல்லையில், மேம்பாலத்தில் இருந்து கீழே துாக்கி வீசப்பட்டு, பைக் ரேஸில் ஈடுபட்ட மெக்கானிக் ஒருவர் பலியானார். இச்சம்பத்தை அடுத்து, சென்னையில், மர்ம நபர்கள் சட்டவிரோதமாக கார் ரேசில் ஈடுபட்டனர் என, சமூக வலைதளத்தில் ‘வீடியோ’ பரவின.
இதற்கு விளக்கம் தெரிவித்து, சென்னை மாநகர போக்குவரத்து காவல் துறை நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில், ‛‛கார் ரேஸ் தொடர்பாக வெளியான ‘வீடியோ’ கடந்தாண்டு எடுக்கப்பட்டது. அப்போதே, போக்குவரத்து விதிமீறலில் ஈடுபட்ட நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு விட்டது. இதனால், தற்போது கார்ரேஸ் நடந்தது போல வதந்தி பரப்ப வேண்டாம்,’’ என கூறப்பட்டுள்ளது.