சிற்பம் போல செதுக்கப்படும் மழைநீர் கால்வாய்: மாத கணக்கில் மூடப்பட்ட சாலையால் அவதி
சிற்பம் போல செதுக்கப்படும் மழைநீர் கால்வாய்: மாத கணக்கில் மூடப்பட்ட சாலையால் அவதி
UPDATED : அக் 28, 2026 05:23 PM
ADDED : அக் 28, 2026 02:44 PM
சென்னை: பேசின்பாலம் - யானைக்கவுனி சாலையில், நான்கு மாதங்களாக மந்தமாக நடக்கும் மழைநீர் கால்வாய் பணியால், பிரதான சாலை மூடப்பட்டு, வடசென்னை மக்கள் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
சென்னை மாநகராட்சி ரிப்பன் மாளிகை, சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் உள்ளிட்ட இடங்களுக்குச் செல்ல, வடசென்னை மக்கள் பேசின்பாலம் - யானைக்கவுனி சாலையைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
இச்சாலையில், ஹஜ் இல்லம் முதல் புளியந்தோப்பு நெடுஞ்சாலை சந்திப்பு வரை, 300 மீட்டர் தொலைவுக்கு மழைநீர் கால்வாய் அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டது. சட்டசபை தேர்தலால் தடைபட்ட பணி, தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு பொறுப்பேற்ற பின், ஜூலையில் மீண்டும் தொடங்க அனுமதிக்கப்பட்டது.
ஆனால், நான்கு மாதங்களாகப் பணி மந்தமாக நடப்பதால், பேசின்பாலம் செல்லும் சாலை மூடப்பட்டுள்ளது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் யானைக்கவுனி நெடுஞ்சாலை வழியாகச் சுற்றி, கூடுதலாக 4 கி.மீ., பயணிப்பதால், நேரமும், எரிபொருள் செலவும் அதிகரித்துள்ளன. மாநகர பேருந்து போக்குவரத்தும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, புளியந்தோப்பு, சுந்தரபுரம் பகுதி மக்கள் கூறியதாவது:
கால்வாய் பணி மாதக்கணக்கில் நீடிப்பதால், அவசர சிகிச்சைக்குச் செல்லும் ஆம்புலன்ஸ்களும் சுற்றிச் செல்ல வேண்டியுள்ளது. மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அதிகாரிகள், மாற்றுப் பாதையில் பயணித்தால் மக்களின் சிரமம் புரியும்.
எனவே, கால்வாய் பணியை விரைந்து முடித்து, சாலையைப் பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டுவர, அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.