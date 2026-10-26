எம்.டி.சி., பெண் அதிகாரி மீதான வழக்கு ரத்து: ஐகோர்ட்
எம்.டி.சி., பெண் அதிகாரி மீதான வழக்கு ரத்து: ஐகோர்ட்
UPDATED : அக் 20, 2026 07:38 PM
ADDED : அக் 20, 2026 07:36 PM
சென்னை: எம்.டி.சி., பெண் அதிகாரி மீது தொடுக்கப்பட்ட வழக்கில், ‘விடுப்பு வழங்க மறுத்தது, துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுத்தது போன்ற நிர்வாக பணிகளை, தற்கொலைக்கு துாண்டியதாக கருத முடியாது’ என, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
எம்.டி.சி., எனும் மாநகர போக்குவரத்து கழகத்தில் இளநிலை பொறியாளராக பணியாற்றிய ஒருவர், அதிகாரிகள் விடுப்பு வழங்காமலும், துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுத்தும் தன்னைத் துன்புறுத்துவதாகக் கூறி, ரயில் முன் பாய்ந்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
தன் மரணத்துக்கு போக்குவரத்து கழக மூத்த துணை மேலாளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளே காரணம் என, டி.ஜி.பி., சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் ஆகியோருக்கு, மின்னஞ்சல் வாயிலாக கடிதம் அனுப்பியிருந்தார்.
இதன் அடிப்படையில், மூத்த துணை மேலாளர் சுவர்ணலதா உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் மீது, தற்கொலைக்கு துாண்டியதாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி, சுவர்ணலதா மனு தாக்கல் செய்தார்.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் பிறப்பித்த உத்தரவு:
தற்கொலை செய்து கொண்டவர், அடிக்கடி பணிக்கு வராமல் இருந்ததும், ஏற்கனவே இருமுறை தற்கொலை மிரட்டல் விடுத்து, அதிகாரிகள் மற்றும் முதல்வருக்கு கடிதம் அனுப்பியதும் ஆதாரங்கள் மூலம் தெரிகிறது.
மேலும், விடுப்பு மறுப்பு, ஒழுங்கு நடவடிக்கை போன்ற நிர்வாகப் பணிகளை, தற்கொலைக்குத் துாண்டியதாகக் கருத முடியாது; எனவே, சுவர்ணலதா மீதான வழக்கு ரத்து செய்யப்படுகிறது.
இவ்வாறு அவர் உத்தரவிட்டார்.