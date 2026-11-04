காணாமல் போன ஐ.டி., ஊழியர் தற்கொலை: ஆன்லைனில் ரூ.60 லட்சம் இழந்ததால் விபரீதம்
காணாமல் போன ஐ.டி., ஊழியர் தற்கொலை: ஆன்லைனில் ரூ.60 லட்சம் இழந்ததால் விபரீதம்
UPDATED : நவ 04, 2026 05:44 PM
ADDED : நவ 04, 2026 05:31 PM
எம்.ஜி.ஆர். நகர்: ஜாபர்கான்பேட்டையில் காணாமல் போன மென்பொறியாளர், செங்கல்பட்டு விடுதியில் உயிரிழந்த நிலையில் மீட்கப்பட்டார்.
ஜாபர்கான்பேட்டை, வாசுதேவன் நகர், நித்யானந்தம் தெருவைச் சேர்ந்தவர் ஆனந்தராஜ், 37. ராமாபுரத்தில் உள்ள தனியார் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்தார். இவரது மனைவி சத்யா, 33. இவர்களுக்கு மூன்று குழந்தைகள் உள்ளனர்.
ஆனந்தராஜ், வங்கிகளில் கடன் பெற்றும், தெரிந்தவர்களிடம் பணம் வாங்கியும் இணையவழி வர்த்தகத்தில் முதலீடு செய்து, 60 லட்சம் ரூபாய் இழந்ததாக கூறப்படுகிறது.
கடந்த 1ம் தேதி, சத்யா குழந்தைகளுடன் பெற்றோர் வீட்டிற்குச் சென்றார். வீட்டில் தனியாக இருந்த ஆனந்தராஜை மறுநாள் தொடர்பு கொண்டபோது, அவர் பதிலளிக்கவில்லை. வீட்டிற்கு வந்து பார்த்தபோது கதவு பூட்டப்பட்டிருந்தது. இதையடுத்து, சத்யா அளித்த புகாரின்படி, எம்.ஜி.ஆர். நகர் போலீசார் கடந்த 3ம் தேதி வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்தனர்.
இதற்கிடையே, செங்கல்பட்டு விடுதியில் கடந்த 2ம் தேதி இரவு ஆனந்தராஜ் அறை எடுத்துத் தங்கியது தெரியவந்தது. நீண்ட நேரமாக கதவைத் திறக்காததால், விடுதி ஊழியர்கள் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். போலீசார் கதவைத் திறந்து பார்த்தபோது, ஆனந்தராஜ் உயிரிழந்த நிலையில் கிடந்தார்.
அவரது உடலை மீட்டு, செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். முதற்கட்ட விசாரணையில், அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து விசாரணை நடக்கிறது.