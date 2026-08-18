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மத்திய ஜி.எஸ்.டி., அதிகாரிகள் மேலும் 12 பேர் இடமாற்றம்

மத்திய ஜி.எஸ்.டி., அதிகாரிகள் மேலும் 12 பேர் இடமாற்றம்

ADDED : ஆக 15, 2026 07:24 PM

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ADDED : ஆக 15, 2026 07:24 PM

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சென்னை, ஆக. 16–

லஞ்சம் கேட்டு வணிகர்களை மிரட்டுவதாக வணிகர்கள் போராடியதை தொடர்ந்து, மத்திய ஜி.எஸ்.டி., உயரதிகாரிகள் ஆறு பேர் டில்லிக்கு மாற்றப்பட்ட நிலையில், மேலும், 12 அதிகாரிகள் மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.

நாட்டில் ஜி.எஸ்.டி., வரி வருவாய் வசூலில், தமிழகம் முன்னணியில் உள்ளது. சென்னையில் பிராட்வே மற்றும் அதை சுற்றிய பகுதிகள் பாத்திரம், மளிகை உள்ளிட்ட பொருட்களின் மொத்த விலை சந்தையாக உள்ளது.

பிராட்வே அடுத்த தங்க சாலை அருகில், மொத்த விலை பாத்திர கடைகளில் மத்திய ஜி.எஸ்.டி., அதிகாரிகள், கடந்த மாத இறுதியில் ஆய்வுக்கு சென்றனர்.

அவர்களிடம் அடையாள அட்டைகளை, கடை உரிமையாளர்கள் கேட்டனர். தர மறுத்ததால் வணிகர்கள் திரண்டு, போலியானவர்கள் எனக்கருதி, அதிகாரிகளை சிறைபிடித்தனர். பின், போலீசார் வந்து அதிகாரிகளை மீட்டு சென்றனர்.

அதிகாரிகள் தொடர்ந்து ஆய்வுக்கு வந்து, பல லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் கேட்பதாகவும், அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தியும், சென்னையின் பல இடங்களில், வணிகர்கள் கடையடைப்பு போராட்டம் நடத்தினர். இதுதொடர்பாக, மத்திய நிதி அமைச்சகத்திற்கு புகார் சென்றதை அடுத்து, தனி குழு அமைத்து விசாரணை நடத்தப்பட்டன.

அதன் அடிப்படையில், சென்னை மத்திய ஜி.எஸ்.டி., முதன்மை தலைமை கமிஷனர், சென்னை வடக்கு அலுவலக முதன்மை கமிஷனர், இரண்டு கூடுதல் கமிஷனர்கள், இரண்டு துணை கமிஷனர்கள் என, உயர் அதிகாரிகள் ஆறு பேர் இம்மாதம், 10ம் தேதி டில்லிக்கு, நிதி அமைச்சகம் இடமாற்றம் செய்தது.

தொடர்ந்து, சென்னை பிராட்வே அருகில் உள்ள மத்திய அரசு அலுவலகத்தில், மத்திய ஜி.எஸ்.டி., சென்னை வடக்கு ஆணையரக அலுவலக அதிகாரிகளிடம், கண்காணிப்பு இயக்கக அதிகாரிகள் தொடர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

அதன் அடிப்படையில், மத்திய ஜி.எஸ்.டி., சென்னை வடக்கு அலுவலகத்தில் பணிபுரிந்த ஆறு கண்காணிப்பாளர்கள், திருச்சி, சேலம், மதுரை, சென்னை புறநகர், புதுச்சேரிக்கும்; ஆறு இன்ஸ்பெக்டர்கள் சென்னை புறநகர், புதுச்சேரி, கோவை, சேலம் ஆகிய நகரங்களுக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

பிராட்வே மற்றும் அதை சுற்றிய இடங்களில், சில மாதங்களில் மட்டும், 60க்கும் மேற்பட்ட முறை ஆய்வுகளுக்கு அதிகாரிகள் சென்றுள்ளனர். அவர்கள் அனைவரிடமும் விசாரணை நடத்தி, தவறு செய்த அதிகாரிகளை கண்டறிந்து, நடவடிக்கை எடுக்கும் பணிகளில், நிதி அமைச்சகம் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது.

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