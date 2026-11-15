‘சென்னை உலா’ பஸ்கள் இயக்கத்தில் மாற்றம் சுற்றுலா வழிகாட்டிகளை நியமிக்க முடிவு
‘சென்னை உலா’ பஸ்கள் இயக்கத்தில் மாற்றம் சுற்றுலா வழிகாட்டிகளை நியமிக்க முடிவு
UPDATED : நவ 14, 2026 06:51 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:46 PM
சென்னை: ‘பயணியரை கவரும் வகையில், ‘சென்னை உலா’ சுற்றுலா பேருந்துகள் இயக்கத்தில் புதிய மாற்றம் கொண்டு வரப்படும். சுற்றுலா வழிகாட்டிகளும் நியமிக்கப்படுவர்’ என, மாநகர போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
சென்னை மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில், ‘சென்னை உலா’ திட்டத்தின் கீழ், விருப்பத்திற்கேற்ப பயணிக்கும் சிறப்பு சுற்றுவட்ட பாரம்பரிய பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
கடந்தாண்டு ஜன., 14ல், சென்னை உலா பேருந்துகள் சேவை தொடங்கப்பட்டது. இந்த பேருந்துகளுக்கு, பொதுமக்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
இதைத் தொடர்ந்து, இரண்டாம் கட்டமாக, இந்தாண்டு பிப்., மாதத்தில், ‘ஏசி’ வசதியுடன் கூடிய ஆறு பேருந்துகளின் சேவை தொடங்கப்பட்டது.
இந்த பேருந்துகள், சென்னையின் மையப்பகுதியில் உள்ள வரலாற்று சின்னங்கள் மற்றும் கலாசார ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களை இணைக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட, 46 கி.மீ., சுற்று வட்டபாதையில் இயக்கப்பட்டன.
இதனால், சென்னையின் பாரம்பரிய அடையாளத்தை, சென்னைவாழ் மக்கள் மற்றும் பார்வையாளர்கள் கண்டுகளித்து வருகின்றனர்.
புதிய மாற்றம்
இதுகுறித்து, மாநகர போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
ஐந்து பாரம்பரிய பேருந்துகள், சென்னை உலா ‘2.ஓ’ திட்டத்தில் ஆறு ‘ஏசி’ பேருந்துகளும் இயக்கப்பட்டு வந்தன.
பாரம்பரிய பேருந்துகளில் பயணியர் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளதால், பேருந்துகளின் எண்ணிக்கையை மூன்றாக குறைத்து விட்டோம்.
பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு தனியாக, ‘சுற்றுலா பேக்கேஜ்’ திட்டத்தை செயல்படுத்த உள்ளோம்.
மேலும், ஒவ்வொரு பேருந்திலும் சுற்றுலாப் பயணியருக்கு, சென்னையில் உள்ள முக்கிய இடத்தின் வரலாறு, கலாசாரம், இயற்கை சிறப்பு மற்றும் முக்கியத் தகவல்களைத் தெளிவாக கூறும் வகையில் சுற்றுலா வழிகாட்டிகளை நியமிக்க உள்ளோம். இதற்கான, பணிகள் விரைவில் தொடங்கும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.