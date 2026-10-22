பிரதமர் வருவதால் போக்குவரத்தில் மாற்றம்

UPDATED : அக் 10, 2026 05:11 PM
ADDED : அக் 10, 2026 02:36 PM
சென்னை: பிரதமர் மோடி சென்னைக்கு (அக்.,11) வருவதையொட்டி, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, முக்கிய சாலைகளில் போக்குவரத்து மாற்றங்கள் அமல்படுத்தப்பட உள்ளன.
வணிக வாகனங்கள்
* தாம்பரத்தில் இருந்து வரும் வாகனங்கள் திருநீர்மலை சந்திப்பில் குன்றத்துார் நோக்கித் திருப்பி விடப்படும்
* பல்லாவரத்தில் இருந்து வரும் வாகனங்கள் பன்னாட்டு விமான நிலைய சந்திப்பு அருகே, தாம்பரத்தை நோக்கித் திருப்பிவிடப்படும்
* கோயம்பேட்டிலிருந்து வரும் வாகனங்கள் அசோக்நகர், 2வது அவென்யூவில் கோயம்பேடு அல்லது கே.கே.நகர் நோக்கி திருப்பி விடப்படும்
* அசோக் பில்லரில் இருந்து வரும் வாகனங்கள், 'சிபெட்' சந்திப்பில், கிண்டி தொழிற்பேட்டை நோக்கி திருப்பி விடப்படும்
* பரங்கிமலை - பூந்தமல்லி சாலையில் இருந்து வரும் வாகனங்கள், போரூர் சுங்கச்சாவடியில் மதுரவாயல் நோக்கி திருப்பி விடப்படும்
* பரங்கிலை - பூந்தமல்லி சாலையில் இருந்து வரும் வாகனங்கள் ராமாபுரம் சந்திப்பில், அரசமரம் சந்திப்பு நோக்கி திருப்பி விடப்படும்.
சர்தார் படேல் சாலை
* ஓ.எம்.ஆர்., மற்றும் சர்தார் படேல் சாலையில் இருந்து வரும் வாகனங்கள், காந்தி மண்டபம் சந்திப்பில், சி.பி.டி., எனும் மத்திய பாலிடெக்னிக் கல்லுாரி நோக்கி திருப்பிவிடப்படும்
* காந்தி மண்டபம் சாலையில் இருந்து வரும் வாகனங்கள், காந்தி மண்டபம் சந்திப்பில் சி.பி.டி., நோக்கி திருப்பி விடப்படும்
* வேளச்சேரி பிரதான சாலையில் இருந்து, சர்தார் படேல் சாலை நோக்கிச் செல்லும் வாகனங்கள், குருநானக் சந்திப்பில் வேளச்சேரி நோக்கி திருப்பிவிடப்படும்.
லோக் பவன்
* அண்ணா சாலையில் இருந்து வரும் வாகனங்கள், எம்.சி., ராஜா யூ - டர்ன் பகுதியில், அண்ணாசாலை திசையிலேயே திருப்பிவிடப்படும்.
பொதுமக்களும், வாகன ஓட்டிகளும் ஏற்படும் சிரமங்களைத் தவிர்க்க, போக்குவரத்து காவல் துறை பரிந்துரைக்கப்பட்ட மாற்றுப் பாதைகளைப் பின்பற்றுமாறு போலீசார் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.