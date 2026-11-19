கட்டணம் செலுத்தாமல் பல கோடி ரூபாய் மோசடி: சோழிங்கநல்லுார் மண்டல கூட்டத்தில் குற்றச்சாட்டு
கட்டணம் செலுத்தாமல் பல கோடி ரூபாய் மோசடி: சோழிங்கநல்லுார் மண்டல கூட்டத்தில் குற்றச்சாட்டு
UPDATED : நவ 18, 2026 04:45 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:22 PM
சோழிங்கநல்லுார்: 'குடிநீர், கழிவுநீர் குழாய் பதிக்க தோண்டப்பட்ட சாலை துண்டிப்பு கட்டணம் செலுத்தாமல் மோசடி செய்ததால், மாநகராட்சிக்கு பல கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது' என, சோழிங்கநல்லுார் மண்டல கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் குற்றம் சாட்டினர்.
சோழிங்கநல்லூர் மண்டலக் குழு கூட்டம் மண்டல தலைவர் மதியழகன் தலைமையில், மண்டல அதிகாரி லோகேஸ்வரன் முன்னிலையில், இன்று (நவ.,18) நடந்தது.
இதில் கவுன்சிலர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
கவுன்சிலர்கள் பேசியதாவது:
திட்ட பணிகள் பல முடிந்தும், அதற்கான ஒப்பந்த நிதி வழங்காததால் பயன்பாட்டுக்கு வரவில்லை. 'ரீல்ஸ்' எடுக்க வேண்டி, த.வெ.க., நிர்வாகிகள் அழைக்கும் இடங்களுக்கு செல்லும் அதிகாரிகள், மக்கள், எங்களிடம் கூறும் பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காண அழைத்தால் வருவதில்லை.
இதனால், த.வெ.க., கட்சியினர், கவுன்சிலர்கள் இடையே மோதல் ஏற்படும் சூழல் உள்ளது. பனையூரில் கொசு மருந்து முறையாக அடிக்காததால், மர்ம காய்ச்சல் அதிகரிக்கிறது.
மண்டலத்தில் ஐந்து ஆண்டுகளில், 100 கோடி ரூபாயில், பல குளங்கள் மேம்படுத்தப்பட்டன. ஆனால், 198வது வார்டில் உள்ள ஐந்து குளங்களை மேம்படுத்த, 47 முறை நடந்த மண்டல கூட்டங்களில் பேசியும் நிதி ஒதுக்கவில்லை.
காரப்பாக்கத்தில் விதிமீறி கட்டிய வடிகால் பணியால், சரிந்து விழுந்த அரசு பள்ளி தடுப்பு சுவரை முறையாக கட்டி கொடுக்காததால் மாணவ, மாணவியர் மைதானத்தில் விளையாட அச்சப்படுகின்றனர்.
குடிநீர், கழிவுநீர் குழாய் பதிக்க, தோண்டப்பட்ட சாலை துண்டிப்பு கட்டணம் செலுத்தாமல் மோசடி நடந்துள்ளது. இதனால், மாநகராட்சிக்கு பல கோடி ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டதுடன், சேதப்படுத்திய சாலைகளை சீரமைக்காததால் பொதுமக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
இவ்வாறு கவுன்சிலர்கள் பேசினர்.
அதிகாரிகள் கூறியதாவது: தொகுதி எம்.எல்.ஏ கொடுக்கும் அழுத்தத்தால், த.வெ.க.,வினர் அழைக்கும் இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் எங்களுக்கு ஏற்படுகிறது.
கொசு மருந்து பற்றாக்குறை உள்ளது. ஒப்பந்த நிறுவனங்கள் செய்த குளறுபடியால், மாநகராட்சிக்கு சாலை துண்டிப்பு கட்டணம் செலுத்துவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. கட்டணம் செலுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். காரப்பாக்கத்தில் குளங்கள் மேம்பாடு, தடுப்பு சுவர் தொடர்பாக கமிஷனர் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு கூறினர்.
தொடர்ந்து, 27 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.