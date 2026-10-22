மணலி மண்டல அலுவலகத்தில் ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் சரிபார்ப்பு
மணலி மண்டல அலுவலகத்தில் ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் சரிபார்ப்பு
ADDED : அக் 16, 2026 06:04 PM
மணலி: தேர்தலுக்காக வரவழைக்கப்பட்ட, 998 ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்களின் செயல்பாடுகள் சரிபார்க்கும் பணி நேற்று மணலிமண்டல அலுவலகத்தில் நடந்தது.
சென்னை மாநகராட்சியின், 200 வார்டுகளுக்கான உள்ளாட்சித் தேர்தலில் பயன்படுத்துவதற்காக, பெங்களூருவில் உள்ள பெல் எனும் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் இருந்து, 998 ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகள் பலத்த பாதுகாப்புடன் மணலி மண்டல அலுவலகத்துக்கு சமீபத்தில் கொண்டு வரப்பட்டன.
இந்நிலையில், புதிய ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்களின் பொத்தான்கள், பேட்டரிகள் மற்றும் சமிக்ஞை செயல்பாடுகளைச் சரிபார்க்கும் பணி, மணலி மண்டல அலுவலகத்தின் முதல் தளத்தில் உள்ள பாதுகாப்பு அறைக்கு வெளியே நேற்று நடந்தது.
இதில், ஒவ்வொரு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரமும் பாதுகாப்புப் பெட்டிகளில் இருந்து எடுக்கப்பட்டு, அதன் செயல்பாடுகள் சோதிக்கப்பட்டன. சரிபார்ப்பு முடிந்ததும், இயந்திரங்கள் மீண்டும் பெட்டிகளில் அடுக்கப்பட்டு, பாதுகாப்பு அறையில் வைக்கப்பட்டன.
சரியாக இயங்காத இயந்திரங்கள் தனியாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவற்றைச் சம்பந்தப்பட்ட தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் வல்லுநர்கள் நேரில் வந்து ஆய்வு செய்து, குறைகளைச் சரிசெய்வர் என மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.