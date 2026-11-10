/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு 336 கன அடி நீர் வருகை
ADDED : நவ 07, 2026 07:51 PM
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குன்றத்துார்: சென்னையின் குடிநீர் ஆதாரமான செம்பரம்பாக்கம் ஏரி 3.64 டி.எம்.சி.,கொள்ளளவும், நீர் மட்டம் ஆழம் 24 அடியும் கொண்டது. போதிய மழையில்லாததால் செம்பரம்பாக்கம் ஏரியின் நீர் மட்டம் தொடர்ந்து சரிந்து வருகிறது.
இந்நிலையில் நேற்ற முன்தினம் ஏரியின் நீர் பிடிப்பு பகுதியில் பெய்த கனமழையால் இன்று (நவ.,7) காலை முதல் ஏரிக்கு வினாடிக்கு 336 கன அடிநீர் வருகிறது.
நேற்றைய காலை நிலவரப்படி ஏரியின் நீர் மட்டம் 14.15 அடியும், கொள்ளளவு 1.37 டி.எம்.சி.,யாக உள்ளது. கடந்த ஆண்டு இதே நாளில் ஏரியின் கொள்ளளவு 3.19 டி.எம்.சி.,யாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.