சென்னை – அரக்கோணம் ‘ஏசி’ மின்சார ரயில் தொடக்கம்: ரூ.104க்கு பதில் 230 கட்டணம் வாங்கியதால் அதிர்ச்சி
சென்னை – அரக்கோணம் ‘ஏசி’ மின்சார ரயில் தொடக்கம்: ரூ.104க்கு பதில் 230 கட்டணம் வாங்கியதால் அதிர்ச்சி
ADDED : அக் 23, 2026 07:44 PM
சென்னை: சென்ட்ரல் – அரக்கோணம் இடையோன ‘ஏசி’ மின்சார ரயில் சேவை, நேற்று தொடங்கப்பட்டது. அரக்கோணம் வரை பயணிக்க 104 ரூபாய் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் 230 ரூபாய்க்கு டிக்கெட் கட்டணம் வசூலித்ததால், பயணியர் அதிருப்தி அடைந்தனர்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், அரக்கோணத்தில் இருந்து சென்னை சென்ட்ரல் வரை, ‘ஏசி’ வசதி உடைய மின்சார ரயில் சேவை, நேற்று தொடங்கப்பட்டது.
மொத்தம் 12 பெட்டிகள் அடங்கிய இந்த ரயில் ஆவடியில் காலை 6:30 மணிக்கு புறப்பட்டு, காலை 7:45 மணிக்கு அரக்கோணம் வந்தது. அங்கிருந்து காலை 8:00 மணிக்குப் புறப்பட்டு, 9:30 மணிக்கு சென்ட்ரலை அடைந்தது.
காலை 9:40 மணிக்கு சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்பட்டு, 10:25 மணிக்கு, மீண்டும் ஆவடியை அடைந்தது.
அதேபோல், மாலை நேரத்தில், ஆவடியில் 5:25 மணிக்கு கிளம்பி, மாலை 6:10 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் நிலையத்தை ரயில் அடையும்.
அங்கிருந்து 6:30 மணிக்கு புறப்பட்டு இரவு 7:55 மணிக்கு அரக்கோணத்திற்கு செல்லும். அரக்கோணத்தில் இருந்து இரவு 8:10 மணிக்கு புறப்பட்டு 9:10 மணிக்கு ஆவடியை அடையும்.
இந்த ‘ஏசி’ ரயிலில் பயணிக்க குறைந்தபட்ச கட்டணம் 29 ரூபாய் முதல் அதிகபட்சமாக 104 ரூபாய் என, நிர்ணயிக்கப்பட்டு உள்ளதாக, தெற்கு ரயில்வே அறிவித்தது.
ஆனால் முதல் நாளிலே, அறிவிக்கப்பட்ட டிக்கெட் கட்டணத்தைவிட கூடுதலாக ரயில்வே வசூலித்ததால், பயணியர் அதிருப்தி அடைந்தனர்.
உதாரணத்துக்கு, அரக்கோணத்தில் இருந்து சென்னை சென்ட்ரல் வரை 69 கி.மீ., துாரத்துக்கு 104 ரூபாய் என, கட்டணம் இருந்தது. ஆனால் ஒரு டிக்கெட் 230 ரூபாய் என வசூலித்ததால், பயணியர் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தது குறித்து, தெற்கு ரயில்வேக்கு, ரயில்வே பயணியர் சங்கம் புகார் கடிதம் அனுப்பியுள்ளது.
குழப்பமும், தீர்வும்
இது குறித்து, தெற்கு ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
சென்னை சென்ட்ரல் – அரக்கோணம் தடத்தில் இயக்கப்படும் ‘ஏசி’ மின்சார ரயிலில், திருவள்ளூர் வரை மட்டுமே, புறநகர் ‘ஏசி’ ரயில் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
திருவள்ளூரில் இருந்து அரக்கோணம் வரை, விரைவு ரயில் ‘ஏசி’ கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டு உள்ளது. இதனால் தான் கட்டணம் அதிகமாக காண்பித்தது.
இது குறித்து, பயணியரின் புகாரை ஆய்வு செய்து, சென்ட்ரல் – அரக்கோணம் வரை புறநகர் ‘ஏசி’ கட்டணமாக மாற்றி வசூலிக்க, ரயில்வே வாரியத்துக்கு கடிதம் அனுப்பி உள்ளோம்.
இதற்கான ஒப்புதல் கிடைத்ததும், புறநகர் ரயில் ‘ஏசி’ கட்டணத்தில் இயக்கப்படும்.
மேலும், இந்த ரயில் சோதனை முறையில் டிச., 24ம் தேதி வரை இயக்கப்படுகம். பயணியரின் புகார், சேவையின் செயல்பாடு குறித்து, அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
சென்னை கடற்கரை- – செங்கல்பட்டு வழித்தடத்தில், கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம், முதல் புறநகர் ‘ஏசி’ மின்சார ரயில் சேவையை தெற்கு ரயில்வே தொடங்கியது. இதற்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளதால், தற்போது இரண்டாவது ரயில் தொடங்கியுள்ளது.