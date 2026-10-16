கால்வாயில் 61 இடங்களில் ஆக்கிரமிப்பு தீர்ப்பாயத்தில் சென்னை கலெக்டர் தகவல்
கால்வாயில் 61 இடங்களில் ஆக்கிரமிப்பு தீர்ப்பாயத்தில் சென்னை கலெக்டர் தகவல்
UPDATED : அக் 15, 2026 09:38 PM
ADDED : அக் 15, 2026 09:36 PM
சென்னை: கே.கே.நகர், எம்.ஜி.ஆர்., கால்வாயில், 61 இடங்களில் ஆக்கிரமிப்புகள் இருப்பதாக, தென்மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயத்தில், சென்னை மாவட்ட கலெக்டர், அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.
கே.கே.நகரில், நீர் வழிப்பாதைகளில் ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகமாக உள்ளதாக, அங்குள்ள குடியிருப்போர் சங்கங்கள் புகார் தெரிவித்தன. இதன் அடிப்படையிலான வழக்கை, தென்மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயம் விசாரித்து வருகிறது.
சென்னை மாநகராட்சி, குடிநீர் வாரியம் ஆகியவற்றின் அதிகாரிகள் கூட்டாக ஆய்வு செய்ய, பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டது.
இது தொடர்பாக சென்னை மாவட்ட கலெக்டர் மாலதி ஹெலன் தாக்கல் செய்த அறிக்கை:
கே.கே.நகரில் மனுதாரர்கள் கூறியுள்ள இடத்தில் ஆக்கிரமிப்புகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதில் சென்னை மாநகராட்சி, சென்னை குடிநீர் வாரியம் ஆகியவை தனித்தனியாக ஆய்வு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்தன.
அதே நேரத்தில் இத்துறைகளுடன் மாவட்ட நிர்வாகமும் இணைந்து கூட்டாக ஆய்வு செய்ததில், மூன்று வெவ்வேறு பகுதிகளில், 61 இடங்களில் ஆக்கிரமிப்புகள் இருப்பது உறுதியாகி உள்ளது.
நிலத்தின் வகைப்பாடு, இதில் தற்போது ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பகுதியின் அளவு, ஆக்கிரமித்த நபர்கள் விபரம் ஆகியவை, அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
இந்த ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற மாநகராட்சி அதிகாரிகளுடன் இணைந்து, நடவடிக்கை எடுக்க வருவாய் துறையினருக்கு உத்தரவிடப்பட்டு உள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.