சென்னை: கிரைம் கார்னர் - 1

ADDED : ஜூலை 17, 2026 02:03 AM
எர்ணாவூர், பாரத் நகர் சந்திப்பில், 45 வயது மதிக்கத்தக்க ஆண் ஒருவர் இறந்து கிடந்தார். எண்ணுார் போலீசார், உடலை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். வடமாநிலத்தைச் சேர்ந்த அவர் சாலையோரத்தில் தங்கி பிச்சை எடுத்து வந்துள்ளார். எண்ணுார் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
சிந்தாதிரிப்பேட்டையைச் சேர்ந்த வாசு, 25, கடந்த 2024ல் நடந்த திருட்டு வழக்கில் கைதாகி, ஜாமினில் வந்து தலைமறைவானார். நீதிமன்றம் பிடியாணை பிறப்பித்ததை அடுத்து, எழும்பூர் போலீசார், வாசுவை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, நேற்று சிறையில் அடைத்தனர்.
வளசரவாக்கம் ஆற்காடு சாலையில் அஸ்வின்ராஜ், 24, என்பவர் அமைத்து வரும் புதிய சூப்பர் மார்க்கெட் கடையில் மின் மோட்டார், 'ஏசி'யின் காப்பர் குழாய்கள், ஒயர்கள் ஆகியவற்றை திருடிய இரண்டு பேர் ஏற்கனவே கைதாகினர். தலைமறைவாக இருந்த விஜயகுமார், 22, என்பவர், நேற்று கைது செய்யப்பட்டார்.
விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் வெங்கடேசன், 48, எஸ்பிளனேடு, தாதா முத்தையா தெருவில் அறை எடுத்து, நண்பர்களுடன் தங்கியுள்ளார். கடந்த 4ல் இவரது அறையில் புகுந்து மூன்று மொபைல் போன்களை திருடிய முகமது சுபான், 26, என்பவரை, எஸ்பிளனேடு போலீசார் நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர்.