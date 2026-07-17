சென்னை: கிரைம் கார்னர் - 1

ADDED : ஜூலை 17, 2026 03:40 AM
பைக் ரேஸில் ஈடுபட்ட இருவர் கைது
மயிலாப்பூர்: அடையாறு, இந்திரா நகர் ரயில் நிலையத்திலிருந்து மத்திய கைலாஷ் நோக்கி பைக் ரேஸ் அடாவடியில் ஈடுபட்ட, சைதாப்பேட்டையைச் சேர்ந்த முகமது இஸ்மாயில், 22, முகமது உசைன், 22, ஆகிய இருவரை, மயிலாப்பூர் போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.
மகளிர் விடுதி முன் அடாவடி; வாலிபர் கைது
பம்மல்: பம்மல், கிருஷ்ணா நகர், முதல் குறுக்கு தெருவில் தனியார் மகளிர் விடுதி உள்ளது. இதன் வாசலில் தன் ஆடையை களைத்து ஆபாச செயலில் வாலிபர் ஈடுபட்டுள்ளார். அங்கிருந்த பெண்கள் கூச்சலிடவே, அக்கம் பக்கத்தினர் அந்த நபரை பிடித்து சங்கர் நகர் போலீசில் நேற்று ஒப்படைத்தனர். செங்குன்றத்தை சேர்ந்த காமேஷ், 19, என்ற அந்நபரை, கைது செய்தனர்.
படகிலிருந்து தவறி விழுந்து மீனவர் பலி
காசிமேடு: காசிமேடை சேர்ந்த பில்லி கோபால் ராவ், 45, உட்பட ஏழு மீனவர்கள், விசைப்படகில் கடலில் மீன்பிடிக்க நேற்று அதிகாலை சென்றனர். துறைமுகத்திலிருந்து வடகிழக்காக, எட்டு நாட்டிக்கல் மைல் துாரத்தில் இருந்தபோது, கடலில் வலை இறக்கிய பில்லி கோபால் ராவ், தடுமாறி கடலில் விழுந்தார். விரிக்கப்பட்டிருந்த வலையில் சிக்கிய அவர், நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தார்.
இறந்தவரின் உடலை மீட்டு, காசிமேடு துறைமுகத்திற்கு அப்பாராவ் உள்ளிட்ட ஆறு மீனவர்கள் கொண்டு வந்தனர். காசிமேடு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
வீடியோ எடுத்த அரசு அலுவலர் கைது
சென்னை: சென்னைக்கு சுற்றுலா வந்த கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 35 வயது பெண், தன் கணவருடன் சொந்த ஊர் செல்ல நேற்று முன்தினம் காலை, சென்ட்ரல் ரயில் நிலைய காத்திருப்பு அறையில் காத்திருந்தார்.
அங்குள்ள குளியல் அறையில் அப்பெண் குளித்தபோது, மொபைல் போனில் வீடியோ எடுத்த வேலுார் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மின் வாரிய ஊழியர் அருணை, 27, போலீசார் கைது செய்தனர்.
15 வயது மகளை சீண்டிய தந்தை கைது
அம்பத்துார்: செங்குன்றம் காவல் மாவட்டத்துக்கு உட்பட்ட பகுதியைச் சேர்ந்த 41 வயது நபர், 'ஹவுஸ் கீப்பிங்' வேலை செய்து வருகிறார். இவர், மனைவி வீட்டில் இல்லாத நேரத்தில், 15 வயது மகளிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
அம்பத்துார் மகளிர் போலீசார் விசாரித்து, சிறுமியின் தந்தை மீது, 'போக்சோ' சட்டத்தில் கைது செய்து, நேற்று சிறையில் அடைத்தனர்.