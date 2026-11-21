வரும் ஜன., 16 – 18ம் தேதி வரை சென்னை பன்னாட்டு புத்தக காட்சி
வரும் ஜன., 16 – 18ம் தேதி வரை சென்னை பன்னாட்டு புத்தக காட்சி
UPDATED : நவ 21, 2026 09:08 PM
ADDED : நவ 21, 2026 09:01 PM
சென்னை: ‘‘சென்னை வர்த்தக மையத்தில் ஜன., 16 முதல் 18ம் தேதி வரை, பன்னாட்டு புத்தகக் காட்சி நடைபெறும்,’’ என, பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.
தமிழகத்தில் பொது நுாலகத்துறை, தமிழ்நாடு பாடநுால் கழகம் சார்பில், சென்னை பன்னாட்டு புத்தகக் காட்சி, 2023ம் ஆண்டு முதல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
தொடர்ந்து, ஐந்தாவது ஆண்டாக பன்னாட்டு புத்தகக் காட்சி – 2027, சென்னை வர்த்தக மையத்தில், வரும் ஜனவரியில் மூன்று நாட்கள் நடைபெற உள்ளது.
சென்னை அண்ணா பல்கலையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், இதற்கான லோகோவை, பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், நேற்று வெளியிட்டார்.
பின், அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசியதாவது:
தமிழ் மொழியின் தொன்மை, இலக்கிய செழுமையை உலகறிய செய்ய, சென்னை பன்னாட்டு புத்தக திருவிழா நடத்தப்படுகிறது. அதன்படி, 2027 ஜன., 16 முதல் 18ம் தேதி வரை, நந்தப்பாக்கம் சென்னை வர்த்தக மையத்தில் நடைபெற உள்ளது.
இதில், 100க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த பதிப்பாளர்கள், இலக்கிய முகவர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர். இந்தியாவில் ஒரு மாநில அரசால் நடத்தப்படும் முதல் பன்னாட்டு புத்தகத் திருவிழா என்ற பெருமை நமக்குரியது.
இவை, தமிழ் நுால்களை உலக மொழிகளிலும், உலக மொழிகளின் சிறந்த நுால்களை தமிழிலும் கொண்டு சேர்க்கும் பாலமாக திகழ்கிறது.
உலகெங்கும் உள்ள பதிப்பாளர்கள், மொழிப்பெயர்ப்பாளர்கள், எழுத்தாளர்கள், இலக்கிய முகவர்களை ஒரே தளத்தில் ஒன்றிணைக்க முடியும். அத்துடன், தமிழ் எழுத்தாளர்களின் படைப்புகள் உலக வாசகர்களை சென்றடையும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.