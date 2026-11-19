சென்னை பெருநகர் 3வது முழுமை திட்டம் கூடுதலாக ரூ.45.50 கோடி ஒதுக்கீடு
சென்னை பெருநகர் 3வது முழுமை திட்டம் கூடுதலாக ரூ.45.50 கோடி ஒதுக்கீடு
UPDATED : நவ 17, 2026 06:31 PM
ADDED : நவ 17, 2026 06:26 PM
சென்னை: சென்னை பெருநகர் பகுதிக்கான மூன்றாவது முழுமை திட்டத்தை இறுதி செய்யவும், விரிவாக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு முழுமை திட்டம் தயாரிக்கவும் 45.50 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமமான சி.எம்.டி.ஏ.,வின் நிர்வாகப் பகுதி தற்போது 1,189 சதுர கி.மீ.,யாக உள்ளது. இதை செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டங்கள் மற்றும் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தின் அரக்கோணம் தாலுகாவை உள்ளடக்கி 5,904 சதுர கி.மீ.,யாக விரிவாக்க கடந்த 2023ல் அரசாணை வெளியிடப்பட்டது.
இதற்கிடையே, சி.எம்.டி.ஏ.,வின் இரண்டாவது முழுமை திட்டம் 2026ல் காலாவதியாக உள்ளதால், 2027 முதல் 2047 வரையிலான காலத்துக்கான மூன்றாவது முழுமை திட்டம் தயாரிக்கும் பணி 2022ல் தொடங்கியது. இதில், 26 தலைப்புகளில் தகவல்கள் தொகுக்கப்பட்ட நிலையில், வரைவு ஆவணம் கூட இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை.
மேலும், விரிவாக்கப்பட்ட பகுதிகளை உள்ளடக்காமல் மூன்றாவது முழுமை திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு வந்ததால், அது முழுமையான திட்டமாக இருக்காது என்ற புகாரும் எழுந்தது.
இந்நிலையில், வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை செயலர் கிர்லோஷ்குமார் பிறப்பித்துள்ள அரசாணையில் கூறியிருப்பதாவது:
சி.எம்.டி.ஏ.,வின் தற்போதைய 1,189 சதுர கி.மீ., பரப்பளவுக்கான மூன்றாவது முழுமை திட்டத்தை இறுதி செய்யவும், விரிவாக்கப்பட்ட பகுதிகளையும் ஒருங்கிணைத்து முழுமை திட்டம் தயாரிக்கவும் 45.50 கோடி ரூபாய் விடுவிக்கப்படுகிறது.
அனைத்துப் பகுதிகளையும், அனைத்துத் தரப்பினரையும் உள்ளடக்கியதாக மூன்றாவது முழுமை திட்டம் தயாரிக்கப்பட வேண்டும். இதற்காக உலகளாவிய நிபுணத்துவம் பெற்ற வல்லுநரை நியமிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இதற்கான டெண்டர் ஆய்வுக் குழு, வல்லுநர் குழு மற்றும் உயர்நிலை வழிகாட்டுதல் குழு அமைக்கவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.