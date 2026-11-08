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தீபாவளி பரிசு பொருட்களுக்கு 'நோ'.... சென்னை போலீஸ் போட்ட உத்தரவு
தீபாவளி பரிசு பொருட்களுக்கு 'நோ'.... சென்னை போலீஸ் போட்ட உத்தரவு
ADDED : நவ 07, 2026 05:10 PM
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சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி பரிசு பொருட்களைப் பெற சென்னை போலீஸாருக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மாநகர போலீஸ் வெளியிட்ட அறிக்கை; தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு, ரொக்கம், பட்டாசுகள், ஆடைகள், இனிப்புகள் போன்ற பரிசுகளையும் போலீசார் வாங்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை மீறும் போலீசார் மீது சென்னை போலீசாரின் ஊழல் தடுப்பு பிரிவின் மூலம் கடுமையாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். லஞ்சம் கொடுப்பதும், வாங்குவதும் சட்டப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும்.
புகார் தெரிவிக்க வேண்டிய எண்: 78717 23000 (வாட்ஸ்அப் மூலமாகவும் புகார்களைப் பதிவு செய்யலாம்). இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளது.