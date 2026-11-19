2.03 லட்சம் டன் அரிசி ஏற்றுமதி: சென்னை துறைமுகம் சாதனை
2.03 லட்சம் டன் அரிசி ஏற்றுமதி: சென்னை துறைமுகம் சாதனை
UPDATED : நவ 18, 2026 10:05 PM
ADDED : நவ 18, 2026 09:24 PM
சென்னை: சென்னை துறைமுகத்தில் இருந்து எட்டு மாதங்களில், 2.03 லட்சம் டன் அரிசி ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
நாட்டில் உள்ள பெரிய 12 துறைமுகங்களில், மூன்றாவது பெரிய துறைமுகமாக சென்னை துறைமுகம் திகழ்கிறது. கார்கள், கன்டெய்னர்கள், உரம், எண்ணெய் உள்ளிட்டவை அதிகளவில் இங்கு கையாளப்படுகின்றன.
சரக்குகள் ஏற்றுமதி, இறக்குமதியை ஊக்குவிக்கும் வகையில், பல்வேறு சலுகைகளை அறிவித்து செயல்படுத்தி வருகிறது. இதற்கிடையே, அரிசி ஏற்றுமதி செய்வதில், சென்னை துறைமுகம் புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.
அண்டை துறைமுகங்களில் இருந்து, அரிசி ஏற்றுமதி சரக்குகளை சென்னை துறைமுகத்துக்கு ஈர்க்கும் வகையில், சென்னை துறைமுக ஆணையம் அறிமுகப்படுத்திய என்.சி.சி.எஸ்., திட்டம் முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளது.
சென்னை துறைமுகத்தின் தெற்கு தளத்தில், 'எம்.வி., ஹெச்.டி.பி., லக்கி, எம்.வி., இம்பீரியல் வரலட்சுமி, எம்.வி., அக்சன் சாண்ட்ரா' ஆகிய மூன்று கப்பல்களில் அரிசி ஏற்றும் பணி நடந்து வருகிறது.
கடந்த ஏப்ரல் முதல் நவ., 18ம் தேதி வரை, சென்னை துறைமுகம் வழியாக மொத்தம் 2.03 லட்சம் டன் அரிசி, ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளது. துறைமுக வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அதிகபட்ச அளவு இதுவாகும்.
தற்போது, ஏற்றுமதி, இறக்குமதி சரக்குகளை சேமிக்க, 80,000 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் கிடங்கு வசதிகள் உள்ளன. சரக்கு சேமிப்பு திறனை அதிகரிக்க, பழைய கிடங்குகளை புதுப்பிக்கும் பணிகளும் நடந்து வருகின்றன.
இந்த சாதனைக்கு காரணமான ஏற்றுமதியாளர்கள், கப்பல் முகவர்கள் மற்றும் சரக்கு கையாளும் நிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டை, சென்னை துறைமுக தலைவர் சச்சின் எஸ்.குர்வே பாராட்டினார்.