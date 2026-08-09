ரூ.5,038 கோடி வருவாய் ஈட்டி சாதனை -சென்னை ரயில்வே மேலாளர் பெருமிதம்
ரூ.5,038 கோடி வருவாய் ஈட்டி சாதனை -சென்னை ரயில்வே மேலாளர் பெருமிதம்
UPDATED : ஜூலை 23, 2026 11:24 PM
ADDED : ஜூலை 23, 2026 10:43 PM
UPDATED : ஜூலை 23, 2026 11:24 PM ADDED : ஜூலை 23, 2026 10:43 PM
சென்னை: ''சென்னை ரயில்வே கோட்டம் வரலாற்றில் முதல்முறையாக, 5,038 கோடி ரூபாய் தாண்டி, வருவாய் ஈட்டி சாதனை படைத்துள்ளது,'' என, சென்னை ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் சைலேந்திர சிங் தெரிவித்தார்.
தெற்கு ரயில்வே வார விழாவையொட்டி, சென்னை கோட்டத்தின், 'ரயில்வே சேவா புரஸ்கார்' விருது வழங்கும் விழா, ஐ.சி.எப்.,பில் நடந்தது.
சிறப்பாக பணியாற்ற அதிகாரிகளுக்கு விருதுகளை வழங்கி, சென்னை ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் சைலேந்திர சிங் பேசியதாவது:
நிதியாண்டில் சென்னை கோட்டம் வரலாற்றில் முதல்முறையாக, 5,038.30 கோடி ரூபாய் வருவாய் ஈட்டி சாதனை படைத்துள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டைவிட, 9.26 சதவீதம் அதிகமாகும். தெற்கு ரயில்வேயின் மொத்த வருவாயில் சென்னை கோட்டத்தின் பங்களிப்பு 36.56 சதவீதமாக உள்ளது.
அதேபோல், 2025- - 26-ல், 11.33 மில்லியன் டன் சரக்குகள் கையாளப்பட்டு, முந்தைய ஆண்டைவிட 6.20 சதவீத வளர்ச்சி பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கூடுதல் பயணிகள் நெரிசலை சமாளிக்க, 3,559 சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டதுடன், 1,557 கூடுதல் பெட்டிகளும் இணைக்கப்பட்டன.
வேளச்சேரி - செயின்ட் தாமஸ் மவுண்ட் இடையிலான, 5 கி.மீ., எம்.ஆர்.டி.எஸ்., பாதை நீட்டிக்கப்பட்டு, கடந்த மார்ச் 14 முதல் மின்சார ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டது.
உணவக சேவையை மேம்படுத்தும் வகையில், விற்பனை நிலையங்களில், க்யூ.ஆர்., குறியீடு வாயிலாக புகார் அளிக்கும் வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக, 12 ரயில்வே கேடுகள் மூடப்பட்டு, 300 கி.மீ., வேலி அமைக்கப்பட்டது. கடந்த நிதியாண்டில், 1,816 பேருக்கு பதவி உயர்வும், 1,939 பேருக்கு பணிநியமனமும் வழங்கப்பட்டது.
இதே அர்ப்பணிப்புடனும் உற்சாகத்துடனும் பணியாற்றினால், வரும் ஆண்டுகளில் சென்னை ரயில்வே கோட்டம், மேலும் பல புதிய சாதனைகளை படைக்கும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.