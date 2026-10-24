மாநில கூடைப்பந்து போட்டி சென்னை அணி ‘சாம்பியன்’

ADDED : அக் 23, 2026 07:02 PM
சென்னை: சென்னையில் நடந்த மாநில கூடைப்பந்து போட்டியில், பள்ளி மாணவரில் சென்னை அணியும், மாணவியரில் கோவை அணியும், ‘சாம்பியன்’ பட்டத்தை கைப்பற்றி அசத்தின.
பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ – மாணவியர் உட்பட ஐந்து பிரிவினருக்காக, முதல்வர் கோப்பை போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
சென்னை, பெரியமேடில் உள்ள நேரு விளையாட்டு அரங்கில், பள்ளி மாணவ – மாணவியருக்கான கூடைப்பந்து இறுதி போட்டி நேற்று (அக்.,22) நடந்தது.
மாணவர் பிரிவில், ‘நாக் அவுட்’ சுற்றில் வெற்றி பெற்ற சென்னை, திருவள்ளூர், மதுரை, துாத்துக்குடி ஆகிய அணிகள், லீக் போட்டிக்கு முன்னேறின.
இதன் முடிவில் சென்னை அணி, மூன்று போட்டிகளிலும் தோல்வியின்றி 6 புள்ளிகள் பெற்று, சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தியது.
திருவள்ளூர் அணி, இரண்டு வெற்றி, ஒரு தோல்வி என 5 புள்ளிகள்; மதுரை அணி ஒரு வெற்றி, இரண்டு தோல்விகள் என 4 புள்ளிகள் பெற்று, முறையே இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் இடங்களை பிடித்தன.
மாணவியருக்கான போட்டியில் கோவை அணி – 6 புள்ளிகள் பெற்று முதலிடம் பிடித்தது.
துாத்துக்குடி அணி 5 புள்ளிகள் பெற்று இரண்டாவது இடத்தையும், தஞ்சாவூர் அணி 4 புள்ளிகளுடன் மூன்றாவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளன.